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Казанскому авиазаводу поставили задачи по выпуску Ту-214
Казанскому авиазаводу поставили задачи по выпуску Ту-214 - 23.12.2024, ПРАЙМ
Казанскому авиазаводу поставили задачи по выпуску Ту-214
Казанский авиационный завод в ближайшие два года должен выйти на производство 20 самолетов Ту-214 ежегодно, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T17:01+0300
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КАЗАНЬ, 23 дек - ПРАЙМ. Казанский авиационный завод в ближайшие два года должен выйти на производство 20 самолетов Ту-214 ежегодно, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. "Задача наша - в ближайшие два года выйти на производство не менее 20 самолетов. Для этого нужен агрегатный цех, сборочный цех, мехобработка. По всем этим направлениям работа идет", - сказал Минниханов журналистам. Он напомнил, что Ту-214 получил сертификат давно. По его словам, это прекрасный самолет, который в свое время, к сожалению, не был запущен в серию. "Да, там было определенное количество иностранных компаний. Они заменены", - уточнил глава республики. Минниханов добавил, что Ту-214 в ходе эксплуатации показывает хорошие результаты. По его информации, в настоящее время на заводе ведется масштабная реконструкция, и в ближайшие два года удастся выйти на поточную линию производства Ту-214. "Шансы у нашего самолета Ту-214 очень высокие", - подчеркнул он. Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова - одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности страны. Он был основан в 1932 году. В настоящее время является филиалом ПАО "Туполев" и входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех". Предприятие занимается проектированием, производством и испытаниями самолетов различного назначения, созданием и внедрением новых технологий для их производства, обеспечением эксплуатации и послепродажного обслуживания самолетов, подготовкой экипажей. В настоящее время завод производит стратегические ракетоносцы Ту-160, пассажирские самолеты Ту-214, производит ремонт и дальнейшее совершенствование Ту-160, Ту-22М3.
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оак, татарстан, рустам минниханов, ту-214, туполев
Экономика, ОАК, ТАТАРСТАН, Рустам Минниханов, Ту-214, Туполев
Казанскому авиазаводу поставили задачи по выпуску Ту-214
Минниханов: Казанский авиазавод за 2 года должен выйти на выпуск 20 самолетов Ту-214 в год
КАЗАНЬ, 23 дек - ПРАЙМ. Казанский авиационный завод в ближайшие два года должен выйти на производство 20 самолетов Ту-214 ежегодно, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Задача наша - в ближайшие два года выйти на производство не менее 20 самолетов. Для этого нужен агрегатный цех, сборочный цех, мехобработка. По всем этим направлениям работа идет", - сказал Минниханов журналистам.
Он напомнил, что Ту-214 получил сертификат давно. По его словам, это прекрасный самолет, который в свое время, к сожалению, не был запущен в серию.
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"Да, там было определенное количество иностранных компаний. Они заменены", - уточнил глава республики.
Минниханов добавил, что Ту-214 в ходе эксплуатации показывает хорошие результаты. По его информации, в настоящее время на заводе ведется масштабная реконструкция, и в ближайшие два года удастся выйти на поточную линию производства Ту-214.
"Шансы у нашего самолета Ту-214 очень высокие", - подчеркнул он.
Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова - одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности страны. Он был основан в 1932 году. В настоящее время является филиалом ПАО "Туполев" и входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех". Предприятие занимается проектированием, производством и испытаниями самолетов различного назначения, созданием и внедрением новых технологий для их производства, обеспечением эксплуатации и послепродажного обслуживания самолетов, подготовкой экипажей. В настоящее время завод производит стратегические ракетоносцы Ту-160, пассажирские самолеты Ту-214, производит ремонт и дальнейшее совершенствование Ту-160, Ту-22М3.