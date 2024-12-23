https://1prime.ru/20241223/turizm-853793294.html

В АТОР ожидают рост числа зарубежных поездок россиян

В АТОР ожидают рост числа зарубежных поездок россиян - 23.12.2024, ПРАЙМ

В АТОР ожидают рост числа зарубежных поездок россиян

Общее число зарубежных поездок россиян с целью туризма, включая деловые поездки, по итогам 2024 года вырастет более чем на 17% и превысит 14 миллионов, сообщила | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T10:55+0300

2024-12-23T10:55+0300

2024-12-23T10:55+0300

россия

атор

туризм

https://cdnn.1prime.ru/img/83080/80/830808092_0:272:3159:2048_1920x0_80_0_0_69c5d1be744731bbcd0fc9c29e94770d.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Общее число зарубежных поездок россиян с целью туризма, включая деловые поездки, по итогам 2024 года вырастет более чем на 17% и превысит 14 миллионов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Общегодовой выездной поток россиян с туристическими, деловыми, служебными целями в топ-20 популярных зарубежных стран составит в уходящем году 17,35 миллиона человек. Это на 17,2% больше, чем в 2023 году. Число же поездок с целью классического туризма (включая деловой) в общем объеме турпотока по итогам этого года составит более 14 миллионов, и здесь такой же рост – более 17%", - говорится в сообщении. По итогам 2024 года в пятерку самых популярных у россиян зарубежных направлений, на которые совокупно приходится в среднем по году до 85% продаж, вошли Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Китай, а в топ-10 попали Куба, Шри-Ланка, Вьетнам, Мальдивы, Индонезия. По прогнозу АТОР, исторические рекорды по российскому турпотоку продемонстрируют в 2024 году такие туристические направления, как ОАЭ, на которые придется 1,9 миллиона поездок (рост к 2023 году 10,3%), Таиланд - 1,74 миллиона (+17,4%), Куба - 200 тысяч (+8,2%), Мальдивы - 220 тысяч (+7,1%). "Самое массовое направление, Турция, оставаясь безусловным лидером рынка выездного туризма в РФ, приблизилась к рекорду 2019 года. По итогам 2024 года число посещений страны российскими туристами может составить 6,8 миллиона человек", - сообщили в ассоциации. Из массовых направлений высокий прирост организованного турпотока, по агрегированным данным туроператоров, также показал Египет (1,5 миллиона, +17%). "Как и в общей динамике самыми быстрорастущими направлениями у туроператоров стали Китай (1,95 миллиона, +101%), Вьетнам (0,23 миллиона, +83,1%), Маврикий (0,28 миллиона, + 82,6%). Туроператоры также отмечают заметный рост спроса на туры в Японию (99 тысяч поездок, +135% к 2023 году) и Южную Корею (195 тысяч, +25,9%)", - указали в сообщении. По прогнозу АТОР, топ-5 популярных стран в выездном туризме в 2025 году существенно не изменится, как и доля организованного турпотока. "Наши аналитики считают, что, несмотря на стабильно растущую долю премиальной категории путешественников, бюджетные туры на массовых направлениях также будут иметь высокий спрос... Поскольку кратное расширение полетных программ на основных турнаправлениях маловероятно, а также в связи с финансовой конъюнктурой внутри страны, прогнозируется, что средняя стоимость зарубежных поездок будет расти и особенно ощутимо в высокий сезон", - процитировали в сообщении главу АТОР Майю Ломидзе.

https://1prime.ru/20241121/turizm-852994851.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, атор, туризм