https://1prime.ru/20241223/tury-853804478.html

В РСТ отметили рост продаж горнолыжных туров из России в Европу

В РСТ отметили рост продаж горнолыжных туров из России в Европу - 23.12.2024, ПРАЙМ

В РСТ отметили рост продаж горнолыжных туров из России в Европу

Продажи горнолыжных туров из России в Европу растут несмотря на стоимость авиабилетов и сложности с авиасообщением, самые популярные направления - Италия,... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T16:18+0300

2024-12-23T16:18+0300

2024-12-23T16:18+0300

россия

ес

туризм

https://cdnn.1prime.ru/img/83944/31/839443187_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_a64e5f5a1f6e6ad9164df5c777859437.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Продажи горнолыжных туров из России в Европу растут несмотря на стоимость авиабилетов и сложности с авиасообщением, самые популярные направления - Италия, Франция, Австрия и Швейцария, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ). "У нас и в прошлом году был довольно хороший сезон по горнолыжке, а в этом году еще лучше – уже можно сказать, что объемы продаж достигли доковидного уровня. В декабре рост составил 20% к аналогичному месяцу 2023 года", - рассказала генеральный директор компании "Карлсон Туризм" Екатерина Федорова, слова которой привели в сообщении РСТ. В союзе отметили, что россияне, которые каждый год катаются на горных лыжах в Европе, не изменяют этой привычке, несмотря на сложность перелетов и дороговизну авиабилетов, стоимость которых на Новый год доходит до 130-150 тысяч рублей. Самыми популярными направлениями, как и до 2020 года, стали курорты Италии, Франции, Австрии и Швейцарии. При этом самыми востребованными в люкс сегменте остаются швейцарский курорт Санкт-Мориц и французский Куршевель. "В этом году горнолыжные туры бронируют только индивидуально и по запросу... У нас традиционно сильные позиции в Италии, Франции, некоторых других европейских странах, по ним обычно и обращаются туристы. Настоящие лыжники всегда летают только со своими лыжами, а сейчас россиянам приходится лететь со всем тяжелым спортивным снаряжением через Стамбул, Дубай или другие транзитные пункты, что сильно усложняет логистику и ограничивает спрос", - рассказала директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян, слова которой приводятся в сообщении РСТ. Россияне стараются бронировать горнолыжные туры заранее, так как многим нужно оформлять шенгенские визы. Сейчас средние сроки ожидания визы во Францию составляют до 25 дней, а в Италию - от 40 дней. Отмечается, что Швейцарцы обычно предоставляют визу на сроки поездки, а Франция и Италия могут оформить многократные визы на год. Туристы из России предпочитают туры на 7-10 ночей и останавливаются в четырехзвездочных или пятизвездочных отелях. Этой зимой средний чек тура без авиабилетов в Австрии достигает от 1,2 тысячи до 1,5 тысячи евро на одного человека, в Италии от 1,25 тысячи до 1,3 тысячи евро, а в Швейцарии - 2,5 тысячи евро. Во Франции недельное катание в самом большом курортном комплексе страны - "Три долины" в трехзвездочном отеле начинается от 127 тысяч рублей, а неделя в пятизвездочном отеле на курортах "Парадиски" - от 238 тысяч рублей. Как отмечают туроператоры, россияне предпочитают и другие курорты для катания на лыжах, например, "Шахдаг" в Азербайджане, "Гудаури" в Грузии, "Паландокен" и "Эрзрум" в Турции, курорты Японии и Южной Кореи.

https://1prime.ru/20241215/turizm-853585297.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес, туризм