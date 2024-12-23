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"Серьезный сигнал": в Раде назвали цель визита директора ЦРУ на Украину
"Серьезный сигнал": в Раде назвали цель визита директора ЦРУ на Украину - 23.12.2024, ПРАЙМ
"Серьезный сигнал": в Раде назвали цель визита директора ЦРУ на Украину
Прибытие директора ЦРУ США Билла Бернса на Украину направлено на эскалацию конфликта. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T14:17+0300
2024-12-23T14:17+0300
2024-12-23T14:17+0300
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Прибытие директора ЦРУ США Билла Бернса на Украину направлено на эскалацию конфликта. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Директор ЦРУ просто так не приезжает. Это очень серьезный сигнал: или изменений или угрозы", - заметил парламентарий.По словам Дубинского, визит является серьезным сигналом от глобалистов, направленным на подрыв мирных инициатив Трампа и дальнейшее разжигание конфликта.Встреча Бернса с главой киевского режима Владимиром Зеленским также вызвала негативные комментарии от лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, который отметил, что такого рода встречи нельзя назвать хорошим знаком.Согласно сведениям из статьи в газете New York Times, США с помощью ЦРУ создали 12 секретных объектов в Украине и используют ее как важную разведывательную базу для противостояния России.
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украина, сша, цру
Политика, УКРАИНА, США, ЦРУ
"Серьезный сигнал": в Раде назвали цель визита директора ЦРУ на Украину
Депутат Рады Дубинский назвал целью Бернса усугубление конфликта на Украине
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Прибытие директора ЦРУ США Билла Бернса на Украину направлено на эскалацию конфликта. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Директор ЦРУ просто так не приезжает. Это очень серьезный сигнал: или изменений или угрозы", - заметил парламентарий.
По словам Дубинского, визит является серьезным сигналом от глобалистов, направленным на подрыв мирных инициатив Трампа и дальнейшее разжигание конфликта.
Встреча Бернса с главой киевского режима Владимиром Зеленским также вызвала негативные комментарии от лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, который отметил, что такого рода встречи нельзя назвать хорошим знаком.
Согласно сведениям из статьи в газете New York Times, США с помощью ЦРУ создали 12 секретных объектов в Украине и используют ее как важную разведывательную базу для противостояния России.
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