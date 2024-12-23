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Число вакансий и готовых к работе людей в РФ сравнялись, заявила Голикова
Число вакансий и готовых к работе людей в РФ сравнялись, заявила Голикова - 23.12.2024, ПРАЙМ
Число вакансий и готовых к работе людей в РФ сравнялись, заявила Голикова
Число готовых приступить к работе людей, которые нигде не трудятся, и количество предложений по трудоустройству от работодателей сравнялись, сообщила... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T15:54+0300
2024-12-23T15:54+0300
2024-12-23T15:55+0300
россия
татьяна голикова
вакансии
рынок труда в россии
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Число готовых приступить к работе людей, которые нигде не трудятся, и количество предложений по трудоустройству от работодателей сравнялись, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Число граждан, готовых приступить к работе, фактически сравнялось с предложением в корпоративном секторе", - сказала Голикова на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". Она отметила, что сейчас безработица находится на уровне в 2,3%, став исторически низкой. А на портале "Работа в России" размещено 1,6 миллиона вакантных рабочих мест. Голикова добавила, что существенный рост занятости произошел в основном за счёт максимального задействования потенциальной рабочей силы, возникшей в последние годы конкуренции в оплате труда между отраслями.
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россия, татьяна голикова, вакансии, рынок труда в россии
РОССИЯ, Татьяна Голикова, вакансии, рынок труда в России
Число вакансий и готовых к работе людей в РФ сравнялись, заявила Голикова
Голикова: число готовых к работе людей и количество вакансий в России сравнялись
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Число готовых приступить к работе людей, которые нигде не трудятся, и количество предложений по трудоустройству от работодателей сравнялись, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Число граждан, готовых приступить к работе, фактически сравнялось с предложением в корпоративном секторе", - сказала Голикова на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".
Она отметила, что сейчас безработица находится на уровне в 2,3%, став исторически низкой. А на портале "Работа в России" размещено 1,6 миллиона вакантных рабочих мест.
Голикова добавила, что существенный рост занятости произошел в основном за счёт максимального задействования потенциальной рабочей силы, возникшей в последние годы конкуренции в оплате труда между отраслями.
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