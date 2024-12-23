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Ушаков рассказал о предложениях по встрече Путина и Трампа от других стран - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Ушаков рассказал о предложениях по встрече Путина и Трампа от других стран
Ушаков рассказал о предложениях по встрече Путина и Трампа от других стран - 23.12.2024, ПРАЙМ
Ушаков рассказал о предложениях по встрече Путина и Трампа от других стран
Москва получила ряд предложений от различных государств послужить будущей площадкой для возможной встречи президента России Владимира Путина и одержавшего... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T18:28+0300
2024-12-23T18:28+0300
политика
россия
владимир путин
юрий ушаков
дональд трамп
переговоры
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Москва получила ряд предложений от различных государств послужить будущей площадкой для возможной встречи президента России Владимира Путина и одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Вы знаете, это интересный вопрос. Я бы сказал, что, как ни странно, но мы получили уже несколько предложений на этот счет от различных стран", — заявил он журналистам, отвечая на вопрос не предлагали ли премьер Словакии Роберт Фицо и премьер Венгрии Виктор Орбан в контактах с российским лидером свои страны в качестве площадок для будущей возможной встречи Путина и Трампа.Ушаков не стал говорить, какие это страны, "чтобы не предопределять возможное или невозможное развитие событий". Такие предложения "делались и делаются", добавил он.
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россия, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп, переговоры
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, переговоры
18:28 23.12.2024
 
Ушаков рассказал о предложениях по встрече Путина и Трампа от других стран

Ушаков: несколько стран предложили стать площадкой для встречи Путина и Трампа

© AFP / Brendan Smialowski %Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© AFP / Brendan Smialowski
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Москва получила ряд предложений от различных государств послужить будущей площадкой для возможной встречи президента России Владимира Путина и одержавшего победу в президентской гонке в США Дональда Трампа. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Вы знаете, это интересный вопрос. Я бы сказал, что, как ни странно, но мы получили уже несколько предложений на этот счет от различных стран", — заявил он журналистам, отвечая на вопрос не предлагали ли премьер Словакии Роберт Фицо и премьер Венгрии Виктор Орбан в контактах с российским лидером свои страны в качестве площадок для будущей возможной встречи Путина и Трампа.
Ушаков не стал говорить, какие это страны, "чтобы не предопределять возможное или невозможное развитие событий".
Такие предложения "делались и делаются", добавил он.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
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ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинЮрий УшаковДональд Трамппереговоры
 
 
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