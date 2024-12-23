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ВТБ оценил долю вкладов в структуре сбережений россиян

ВТБ оценил долю вкладов в структуре сбережений россиян - 23.12.2024, ПРАЙМ

ВТБ оценил долю вкладов в структуре сбережений россиян

Доля вкладов и накопительных счетов в структуре сбережений россиян превысила 90%, они вытесняют текущие счета - их доля теперь ниже 10%, сообщила РИА Новости... | 23.12.2024, ПРАЙМ

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2024-12-23T12:33+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Доля вкладов и накопительных счетов в структуре сбережений россиян превысила 90%, они вытесняют текущие счета - их доля теперь ниже 10%, сообщила РИА Новости пресс-служба ВТБ. "Доля вкладов и накопительных счетов в "копилке" россиян превысила 90%. По оценке ВТБ, с начала этого года доля текущих счетов на российском рынке снизилась с 14,3% до 9,5%. Их место занимают накопительные счета, доля которых выросла за этот же период с 20,4% до 22,1%, а также вклады, рост которых – с 65,3% до 68,4%", - сообщила кредитная организация. За год остатки на накопительных счетах выросли примерно на 200 миллиардов рублей за счет перетока с текущих, указали в банке. При этом в самом ВТБ количество накопительных счетов выросло в этом году на 20%. Для сравнения, в прошлом году рост составил всего 2%. В банке было открыто более 4,6 миллиона накопительных счетов, а объем достиг 1,6 триллиона рублей. В кредитной организации добавили, что беспрецедентно высокий уровень ключевой ставки позволяет банкам устанавливать привлекательные условия по накопительным продуктам, а клиентам - фиксировать высокие ставки, постепенно переводя средства с текущих счетов на накопительные. По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады декабря достигла рекордных 22,08% годовых. В минувшую пятницу ЦБ неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%.

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