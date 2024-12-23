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ВТБ профинансирует проект ВСМ Москва-Петербург

ВТБ профинансирует проект ВСМ Москва-Петербург - 23.12.2024, ПРАЙМ

ВТБ профинансирует проект ВСМ Москва-Петербург

ВТБ в составе синдиката банков примет участие в финансировании проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, планирует предоставить на... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T13:01+0300

2024-12-23T13:01+0300

2024-12-23T13:21+0300

экономика

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втб

всм москва — санкт-петербург

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. ВТБ в составе синдиката банков примет участие в финансировании проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, планирует предоставить на строительство этой железной дороги и поезда для нее более 400 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка."ВТБ в составе синдиката российских банков примет участие в финансировании высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. В рамках синдиката со стороны ВТБ планируется предоставить более 400 млрд рублей на строительство магистрали и создание высокоскоростного подвижного состава. Финансовое закрытие проекта состоялось 20 декабря", - говорится в сообщении.Примерно две недели назад, 11 декабря, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал работать по этой ВСМ в обозначенные сроки, подписать нужные документы и не загубить проект. Он отметил, что удорожание проекта неизбежно - оно связано не только с инфляцией, но и с ключевой ставкой, подорожанием банковских кредитов. При этом глава государства обратил внимание производителей и членов кабмина, что ни в коем случае нельзя необоснованно задирать цены под предлогом объективных факторов.Согласно распоряжению правительства, вышедшему в июле, объем инвестиций в проект по строительству ВСМ Москва - Петербург, включая покупку поездов, оценивался в 2,166 триллиона рублей (без НДС). Самая большая доля в этой сумме - 1,059 триллиона рублей - приходилась на заемное финансирование, включая кредиты и лизинговые платежи по подвижному составу.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Дорога должна быть полностью запущена 1 апреля 2028 года.В банке отмечают, что проект предполагает строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург протяженностью 679 километров и создание высокоскоростного подвижного состава. Реализация проекта подразумевает создание принципиально новой для РФ технологии в железнодорожном сегменте, в частности, появление специализированного сегмента машиностроения для производства высокоскоростных подвижных составов. Впервые в России будет применена технология безбалластного верхнего строения пути и контактной сети КС-400."Эффект от проекта ВСМ значимый в масштабах всей страны: на этапе строительства магистрали будет привлечено до 40 тысяч квалифицированных кадров и создано свыше 5 тысяч постоянных рабочих мест после ввода ВСМ в эксплуатацию, а развитие новых технологий, необходимых для создания подвижного состава, обеспечит повышение технологического суверенитета РФ", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Виталия Сергейчука.

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россия, втб, всм москва — санкт-петербург