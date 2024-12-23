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На территории бывшего Абаканского завода прогремел взрыв, есть погибшие

На территории бывшего Абаканского завода прогремел взрыв, есть погибшие - 23.12.2024, ПРАЙМ

На территории бывшего Абаканского завода прогремел взрыв, есть погибшие

В результате взрыва на территории бывшего Абаканского экспериментально-механического завода в Хакасии два человека погибли и еще четверо пострадали. Об этом в... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T12:53+0300

2024-12-23T12:53+0300

2024-12-23T12:53+0300

происшествия

россия

завод

взрыв

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. В результате взрыва на территории бывшего Абаканского экспериментально-механического завода в Хакасии два человека погибли и еще четверо пострадали. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщил глава республики Хакасия Валентин Коновалов."Сегодня на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошла трагедия. В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди", - отметил он.По словам Коновалова, в настоящее время спасатели и правоохранительные органы изучают причины происшествия.Согласно данным пресс-службы правительства Хакасии, взрыв привел к гибели двух человек, еще четверо пострадали.

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россия, завод, взрыв