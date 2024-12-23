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Названа причина взрыва на территории бывшего завода в Абакане
Названа причина взрыва на территории бывшего завода в Абакане - 23.12.2024, ПРАЙМ
Названа причина взрыва на территории бывшего завода в Абакане
Причиной взрыва на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии стал взрыв емкости при опрессовке. Об этом в своем аккаунте в... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T13:37+0300
2024-12-23T13:37+0300
2024-12-23T13:37+0300
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Причиной взрыва на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии стал взрыв емкости при опрессовке. Об этом в своем аккаунте в Telegram-канале написал заместитель главы Хакасии Юрий Курлаев."Произошёл взрыв емкости при опрессовке. Погибло два человека, четыре человека ранены, находятся в больнице в тяжелом состоянии", - написал он.По словам Курлаева, в настоящее время проводятся следственные действия.Ранее сообщалось о нескольких пострадавших и погибших. Предполагалось, что причиной происшествия стало нарушение техники безопасности.
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россия, завод, взрыв
Происшествия, РОССИЯ, завод, взрыв
Названа причина взрыва на территории бывшего завода в Абакане
Курлаев: взрыв на территории бывшего завода в Абакане произошел при опрессовке
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Причиной взрыва на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии стал взрыв емкости при опрессовке. Об этом в своем аккаунте в Telegram-канале написал заместитель главы Хакасии Юрий Курлаев.
"Произошёл взрыв емкости при опрессовке. Погибло два человека, четыре человека ранены, находятся в больнице в тяжелом состоянии", - написал он.
По словам Курлаева, в настоящее время проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось о нескольких пострадавших и погибших. Предполагалось, что причиной происшествия стало нарушение техники безопасности.
На территории бывшего Абаканского завода прогремел взрыв, есть погибшие