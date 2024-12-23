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В Совфеде рассказали, когда и почему могут заблокировать WhatsApp - 23.12.2024, ПРАЙМ
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В Совфеде рассказали, когда и почему могут заблокировать WhatsApp
В Совфеде рассказали, когда и почему могут заблокировать WhatsApp - 23.12.2024, ПРАЙМ
В Совфеде рассказали, когда и почему могут заблокировать WhatsApp
Шансы на блокировку в следующем году мессенджера WhatsApp, который принадлежит компании Meta*, в России возрастут, если его руководство не начнет соблюдать... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T17:51+0300
2024-12-23T18:02+0300
whatsapp
блокировка
совет федерации
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Шансы на блокировку в следующем году мессенджера WhatsApp, который принадлежит компании Meta*, в России возрастут, если его руководство не начнет соблюдать законодательство РФ. Об этом рассказал РИА Новости зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.По его словам, если мессенджер не выполнит определенные требования и обязательства, то вероятность блокировки может увеличиться, и развитие ситуации в 2025 году будет зависеть от позиции руководства WhatsApp по вопросу хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ. Для иностранных компаний важно понимание того, что осуществляя свою деятельность на территории России, им будет необходимо исполнять законодательство нашей страны, в противном случае их работа будет невозможна, добавил Шейкин.Он подчеркнул, что, если WhatsApp выполнит требования Роскомнадзора и продолжит работать в России, то "для пользователей ничего не изменится".Шейкин напомнил, что обязательства по соблюдению требований законодательства ложатся на мессенджер, который должен организовать хранение на территории России информации о фактах приема, передачи, доставки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей, а также предоставлять указанную информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ.Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что мессенджер WhatsApp принудительно внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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whatsapp, блокировка, совет федерации
WhatsApp, блокировка, Совет Федерации
17:51 23.12.2024 (обновлено: 18:02 23.12.2024)
 
В Совфеде рассказали, когда и почему могут заблокировать WhatsApp

Сенатор Шейкин: WhatsApp могут заблокировать в 2025 г при несоблюдении им закона

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПриложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Приложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Шансы на блокировку в следующем году мессенджера WhatsApp, который принадлежит компании Meta*, в России возрастут, если его руководство не начнет соблюдать законодательство РФ. Об этом рассказал РИА Новости зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.
По его словам, если мессенджер не выполнит определенные требования и обязательства, то вероятность блокировки может увеличиться, и развитие ситуации в 2025 году будет зависеть от позиции руководства WhatsApp по вопросу хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ. Для иностранных компаний важно понимание того, что осуществляя свою деятельность на территории России, им будет необходимо исполнять законодательство нашей страны, в противном случае их работа будет невозможна, добавил Шейкин.
Он подчеркнул, что, если WhatsApp выполнит требования Роскомнадзора и продолжит работать в России, то "для пользователей ничего не изменится".
Шейкин напомнил, что обязательства по соблюдению требований законодательства ложатся на мессенджер, который должен организовать хранение на территории России информации о фактах приема, передачи, доставки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей, а также предоставлять указанную информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ.
Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что мессенджер WhatsApp принудительно внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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