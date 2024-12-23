https://1prime.ru/20241223/yandeks-853802251.html

"Яндекс" открыл вакансии водителей-испытателей беспилотных грузовиков

"Яндекс" открыл вакансии водителей-испытателей беспилотных грузовиков - 23.12.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" открыл вакансии водителей-испытателей беспилотных грузовиков

"Яндекс" открыл вакансии водителей-испытателей беспилотных грузовиков в команду Техсервиса - такое объявление было опубликовано на сайте компании. | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T15:24+0300

2024-12-23T15:24+0300

2024-12-23T15:24+0300

экономика

россия

яндекс

вакансии

беспилотный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847638822_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_69e38c3ee6e41090b0890038188600a2.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. "Яндекс" открыл вакансии водителей-испытателей беспилотных грузовиков в команду Техсервиса - такое объявление было опубликовано на сайте компании. "Водитель-испытатель грузового беспилотного автомобиля. "Яндекс Команда" для бизнеса объединяет автомобильную индустрию и t-сферу. Каждый день тысячи экспертов прилагают усилия для того, чтобы грузовые доставки были быстрее, а транспорт - безопаснее. Специалисты нашей команды тестируют и оптимизируют работу грузовых беспилотных автомобилей", - сказано в объявлении. Так, водителям испытателям нужно будет совершать передвижение согласно маршрутному листу, проводить испытания и мониторинг технического состояния транспортного средства во время испытаний, вести записи параметров испытаний автомобиля в ходе экспериментов и проводить транспортировку грузов согласно маршрутному листу. Среди важных навыков указаны наличие прав категории CE, реальный опыт вождения грузового автомобиля от трёх лет, отличное знание ПДД и открытость к новым технологиям. Кандидатам предлагают официальное трудоустройство, график работы 2/2/3 и оплачиваемое обучение контраварийному вождению. Зарплатная вилка - от 210 тысяч до 230 тысяч рублей, причем с компенсацией питания (625 рублей в день) и ДМС со стоматологией. Пока что водители будут работать в Деревне Михнево Московской области, но, как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса", география будет расширяться по мере масштабирования бизнеса. "С самого начала проекта управления автономным грузовиком – от тестирования до первых поездок – их сопровождают водители-испытатели. Кроме того, в тестовых поездках регулярно участвуют инженеры и QA-специалисты, которые тестируют новые программные и компонентные решения. Мы только начали возить первые коммерческие грузы на наших автономных грузовиках, поэтому релевантная экспертиза сейчас стала для нас особенно важной и ценной", - добавили в компании. "Яндекс" разрабатывает технологию автономного вождения с 2017 года, а с 2020 года экспертиза компании в этой области сконцентрирована в подразделении "Беспилотные технологии". В парк беспилотных автомобилей входят более 130 специально оборудованных машин на базе Toyota Prius и Hyundai Sonata. В этом октябре грузовик с системой автономного вождения "Яндекса" совершил первую коммерческую перевозку грузов из Москвы в Тулу по трассе М-4 "Дон".

https://1prime.ru/20241220/yandeks-853734927.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, яндекс, вакансии, беспилотный транспорт