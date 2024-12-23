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В Google прокомментировали снижение трафика YouTube в России - 23.12.2024, ПРАЙМ
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В Google прокомментировали снижение трафика YouTube в России
В Google прокомментировали снижение трафика YouTube в России - 23.12.2024, ПРАЙМ
В Google прокомментировали снижение трафика YouTube в России
Снижение объема трафика видеосервиса YouTube в России не стало результатом технических проблем или действий со стороны Google, заявили РБК в пресс-службе... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T17:34+0300
2024-12-23T17:34+0300
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google
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Снижение объема трафика видеосервиса YouTube в России не стало результатом технических проблем или действий со стороны Google, заявили РБК в пресс-службе компании на фоне падения показателя ниже 20 процентов от средних значений.Как заявили в пресс-службе, Google и YouTube являются одними из немногих оставшихся платформ, которые предлагают "доступ к свободной независимой информации в России"."Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны", — подчеркнули в Google.В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов отметил, что наблюдается снижение трафика к YouTube в сетях фиксированной связи. Как заявляли в ведомстве, YouTube не выполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые продвигают использование VPN-сервисов.Президент России Владимир Путин, комментируя замедление работы YouTube в стране, отметил, что больше вопросов возникает со стороны самой компании, чем со стороны России.
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youtube, россия, google
YouTube, РОССИЯ, Google
17:34 23.12.2024
 
В Google прокомментировали снижение трафика YouTube в России

В Google заявили, что трафик YouTube в России падает не из-за действий с ее стороны

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Снижение объема трафика видеосервиса YouTube в России не стало результатом технических проблем или действий со стороны Google, заявили РБК в пресс-службе компании на фоне падения показателя ниже 20 процентов от средних значений.
Как заявили в пресс-службе, Google и YouTube являются одними из немногих оставшихся платформ, которые предлагают "доступ к свободной независимой информации в России".
"Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны", — подчеркнули в Google.
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Песков объяснил проблему работы YouTube в России
15 ноября, 12:56
В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов отметил, что наблюдается снижение трафика к YouTube в сетях фиксированной связи. Как заявляли в ведомстве, YouTube не выполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые продвигают использование VPN-сервисов.
Президент России Владимир Путин, комментируя замедление работы YouTube в стране, отметил, что больше вопросов возникает со стороны самой компании, чем со стороны России.
 
YouTubeРОССИЯGoogle
 
 
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