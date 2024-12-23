https://1prime.ru/20241223/youtube-853808119.html

В Google прокомментировали снижение трафика YouTube в России

В Google прокомментировали снижение трафика YouTube в России - 23.12.2024, ПРАЙМ

В Google прокомментировали снижение трафика YouTube в России

Снижение объема трафика видеосервиса YouTube в России не стало результатом технических проблем или действий со стороны Google, заявили РБК в пресс-службе... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T17:34+0300

2024-12-23T17:34+0300

2024-12-23T17:34+0300

youtube

россия

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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Снижение объема трафика видеосервиса YouTube в России не стало результатом технических проблем или действий со стороны Google, заявили РБК в пресс-службе компании на фоне падения показателя ниже 20 процентов от средних значений.Как заявили в пресс-службе, Google и YouTube являются одними из немногих оставшихся платформ, которые предлагают "доступ к свободной независимой информации в России"."Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны", — подчеркнули в Google.В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов отметил, что наблюдается снижение трафика к YouTube в сетях фиксированной связи. Как заявляли в ведомстве, YouTube не выполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые продвигают использование VPN-сервисов.Президент России Владимир Путин, комментируя замедление работы YouTube в стране, отметил, что больше вопросов возникает со стороны самой компании, чем со стороны России.

https://1prime.ru/20241115/peskov-852842572.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

youtube, россия, google