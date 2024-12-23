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В Госдуме рассказали, что должен сделать YouTube, чтобы оставаться в России

В Госдуме рассказали, что должен сделать YouTube, чтобы оставаться в России - 23.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, что должен сделать YouTube, чтобы оставаться в России

Если YouTube хочет оставаться в России, то он должен выполнять требования законодательства, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. | 23.12.2024, ПРАЙМ

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россия

youtube

блокировка

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Если YouTube хочет оставаться в России, то он должен выполнять требования законодательства, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский."По поводу первого пункта: если YouTube хочет оставаться на территории России, то он должен выполнять требования нашего национального законодательства. В этом случае никаких санкций ожидать не стоит", - написал он в Telegram-канале. Боярский отметил, что внутренние, технические проблемы этого сервиса возникли не вчера и стали следствием их же политики прекращения обслуживания сложного оборудования. По словам парламентария, на данный момент общая сумма штрафов Google LLC, которой принадлежит YouTube, наложенных судом на них, в связи с их систематическими нарушениями российского законодательства, превысила 25 миллиардов рублей. Отказ от удаления запрещенного контента, вероломная блокировка каналов российских СМИ и неугодных граждан, шулерство в выводе в топ поисковой выдачи навязанной нашими недругами деструктивной повестки и многое другое показывает нежелание платформы работать по законам нашей страны и встраиваться в наше правовое поле, добавил он. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявлял, что Google сам создал себе проблемы для работы в России. Он подчеркнул, что Google и, в частности, Youtube должны соблюдать законы страны. Кроме того, ранее в Роскомнадзоре РИА Новости сообщали, что нарушения российского законодательства, неуважение к России и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube, РКН имеет достаточно инструментов для регулирования работы зарубежного видеохостинга, право на их использование остается за российской стороной.

https://1prime.ru/20241223/blokirovka-853811685.html

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россия, youtube, блокировка