https://1prime.ru/20241223/zelenskiy-853802783.html

Зеленский устроил истерику в Сети из-за поездки Фицо в Москву

Зеленский устроил истерику в Сети из-за поездки Фицо в Москву - 23.12.2024, ПРАЙМ

Зеленский устроил истерику в Сети из-за поездки Фицо в Москву

Владимир Зеленский нервно отреагировал на встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента России Владимира Путина в Москве, начал предъявлять... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T15:41+0300

2024-12-23T15:41+0300

2024-12-23T15:55+0300

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владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский нервно отреагировал на встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента России Владимира Путина в Москве, начал предъявлять голословные обвинения словацкому премьеру, хотя ранее именно Киев пытался купить согласие Братиславы обещаниями выплаты средств из замороженных российских активов. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. "Его главная цель – связи с Россией, это то, что приносит ему выгоду. Это действительно серьезная проблема безопасности — как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер так зависит от Москвы?" - написал Зеленский в соцсети X. Он начал обвинять Фицо в том, что тот заинтересован только в российских энергоресурсах и якобы хочет способствовать отказу Европы от американского газа. Зеленский также обвинил Словакию в якобы участии в "сомнительных схемах" по оплате российского газа, призвав словацкие силы безопасности обратить внимание. Сам Фицо ранее рассказал, что в ходе переговоров в Брюсселе Зеленский предлагал передать ему 500 миллионов евро "из российских активов" в обмен на согласие Словакии со вступлением Украины в Североатлантический альянс.

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украина, россия, словакия, роберт фицо, владимир путин, владимир зеленский