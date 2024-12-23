https://1prime.ru/20241223/zelenskiy-853802783.html
Зеленский устроил истерику в Сети из-за поездки Фицо в Москву
Зеленский устроил истерику в Сети из-за поездки Фицо в Москву - 23.12.2024, ПРАЙМ
Зеленский устроил истерику в Сети из-за поездки Фицо в Москву
Владимир Зеленский нервно отреагировал на встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента России Владимира Путина в Москве, начал предъявлять... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T15:41+0300
2024-12-23T15:41+0300
2024-12-23T15:55+0300
украина
россия
словакия
роберт фицо
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский нервно отреагировал на встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента России Владимира Путина в Москве, начал предъявлять голословные обвинения словацкому премьеру, хотя ранее именно Киев пытался купить согласие Братиславы обещаниями выплаты средств из замороженных российских активов. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. "Его главная цель – связи с Россией, это то, что приносит ему выгоду. Это действительно серьезная проблема безопасности — как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер так зависит от Москвы?" - написал Зеленский в соцсети X. Он начал обвинять Фицо в том, что тот заинтересован только в российских энергоресурсах и якобы хочет способствовать отказу Европы от американского газа. Зеленский также обвинил Словакию в якобы участии в "сомнительных схемах" по оплате российского газа, призвав словацкие силы безопасности обратить внимание. Сам Фицо ранее рассказал, что в ходе переговоров в Брюсселе Зеленский предлагал передать ему 500 миллионов евро "из российских активов" в обмен на согласие Словакии со вступлением Украины в Североатлантический альянс.
https://1prime.ru/20241223/fitso-853797365.html
украина
словакия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, словакия, роберт фицо, владимир путин, владимир зеленский
УКРАИНА, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Зеленский устроил истерику в Сети из-за поездки Фицо в Москву
Зеленский нервно отреагировал на встречу Фицо и Путина, стал обвинять премьера Словакии
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский нервно отреагировал на встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента России Владимира Путина в Москве, начал предъявлять голословные обвинения словацкому премьеру, хотя ранее именно Киев пытался купить согласие Братиславы обещаниями выплаты средств из замороженных российских активов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
"Его главная цель – связи с Россией, это то, что приносит ему выгоду. Это действительно серьезная проблема безопасности — как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер так зависит от Москвы?" - написал Зеленский в соцсети X.
"Изменник": в Чехии впали в истерику из-за визита Фицо в Москву
Он начал обвинять Фицо в том, что тот заинтересован только в российских энергоресурсах и якобы хочет способствовать отказу Европы от американского газа. Зеленский также обвинил Словакию в якобы участии в "сомнительных схемах" по оплате российского газа, призвав словацкие силы безопасности обратить внимание.
Сам Фицо ранее рассказал, что в ходе переговоров в Брюсселе Зеленский предлагал передать ему 500 миллионов евро "из российских активов" в обмен на согласие Словакии со вступлением Украины в Североатлантический альянс.