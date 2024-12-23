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Зеленский устроил истерику в Сети из-за поездки Фицо в Москву - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Зеленский устроил истерику в Сети из-за поездки Фицо в Москву
Зеленский устроил истерику в Сети из-за поездки Фицо в Москву - 23.12.2024, ПРАЙМ
Зеленский устроил истерику в Сети из-за поездки Фицо в Москву
Владимир Зеленский нервно отреагировал на встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента России Владимира Путина в Москве, начал предъявлять... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T15:41+0300
2024-12-23T15:55+0300
украина
россия
словакия
роберт фицо
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский нервно отреагировал на встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента России Владимира Путина в Москве, начал предъявлять голословные обвинения словацкому премьеру, хотя ранее именно Киев пытался купить согласие Братиславы обещаниями выплаты средств из замороженных российских активов. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. "Его главная цель – связи с Россией, это то, что приносит ему выгоду. Это действительно серьезная проблема безопасности — как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер так зависит от Москвы?" - написал Зеленский в соцсети X. Он начал обвинять Фицо в том, что тот заинтересован только в российских энергоресурсах и якобы хочет способствовать отказу Европы от американского газа. Зеленский также обвинил Словакию в якобы участии в "сомнительных схемах" по оплате российского газа, призвав словацкие силы безопасности обратить внимание. Сам Фицо ранее рассказал, что в ходе переговоров в Брюсселе Зеленский предлагал передать ему 500 миллионов евро "из российских активов" в обмен на согласие Словакии со вступлением Украины в Североатлантический альянс.
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украина, россия, словакия, роберт фицо, владимир путин, владимир зеленский
УКРАИНА, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Владимир Путин, Владимир Зеленский
15:41 23.12.2024 (обновлено: 15:55 23.12.2024)
 
Зеленский устроил истерику в Сети из-за поездки Фицо в Москву

Зеленский нервно отреагировал на встречу Фицо и Путина, стал обвинять премьера Словакии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский нервно отреагировал на встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента России Владимира Путина в Москве, начал предъявлять голословные обвинения словацкому премьеру, хотя ранее именно Киев пытался купить согласие Братиславы обещаниями выплаты средств из замороженных российских активов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
"Его главная цель – связи с Россией, это то, что приносит ему выгоду. Это действительно серьезная проблема безопасности — как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер так зависит от Москвы?" - написал Зеленский в соцсети X.
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13:33
Он начал обвинять Фицо в том, что тот заинтересован только в российских энергоресурсах и якобы хочет способствовать отказу Европы от американского газа. Зеленский также обвинил Словакию в якобы участии в "сомнительных схемах" по оплате российского газа, призвав словацкие силы безопасности обратить внимание.
Сам Фицо ранее рассказал, что в ходе переговоров в Брюсселе Зеленский предлагал передать ему 500 миллионов евро "из российских активов" в обмен на согласие Словакии со вступлением Украины в Североатлантический альянс.
 
УКРАИНАРОССИЯСЛОВАКИЯРоберт ФицоВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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