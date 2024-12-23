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Стоимость акций МКБ на Мосбирже обновила исторический максимум - 23.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241223/zelenskiy-853803027.html
Стоимость акций МКБ на Мосбирже обновила исторический максимум
Стоимость акций МКБ на Мосбирже обновила исторический максимум - 23.12.2024, ПРАЙМ
Стоимость акций МКБ на Мосбирже обновила исторический максимум
Цена акций "Московского кредитного банка" (МКБ) усиливает рост, обновляя свой исторический максимум, следует из данных Московской биржи. | 23.12.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Цена акций "Московского кредитного банка" (МКБ) усиливает рост, обновляя свой исторический максимум, следует из данных Московской биржи.К 15.33 мск акции МКБ дорожают на 8,68%, до 10,38 рубля, а ранее в понедельник их цена достигла отметки в 11,57 рубля, поднимаясь на 21,15% к уровню предыдущего закрытия."Рост вызван неожиданным для большинства решением ЦБ оставить (ключевую - ред.) ставку без изменений. При этом также важен более мягкий комментарий", - отмечает Дмитрий Скрябин из компании "Альфа-капитал".Рост сегодня также демонстрирует и капитализация других банки. Так, например, обыкновенные акции Сбербанка дорожают на 2,87%, привилегированные - на 2,6%, ВТБ дорожает на 1,41%, а акции "Т-технологий" - на 2,7%.Впрочем, что касается именно МКБ, то на это раз рост - "технический", а фундаментальных причин для такого резкого роста нет, полагает Олег Абелев из ИК "Риком-Траст". Ввиду отсутствия фундаментальных причин для роста в ближайшее время произойдет коррекция, заключает он.
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россия, мкб, мосбиржа, торги
РОССИЯ, МКБ, Мосбиржа, Торги, Экономика
15:43 23.12.2024 (обновлено: 15:49 23.12.2024)
 
Стоимость акций МКБ на Мосбирже обновила исторический максимум

Акции МКБ подорожали на Мосбирже до 11,57 рубля и обновили исторический максимум

© Пресс-служба МКБМКБ Премиум
МКБ Премиум
© Пресс-служба МКБ
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Цена акций "Московского кредитного банка" (МКБ) усиливает рост, обновляя свой исторический максимум, следует из данных Московской биржи.
К 15.33 мск акции МКБ дорожают на 8,68%, до 10,38 рубля, а ранее в понедельник их цена достигла отметки в 11,57 рубля, поднимаясь на 21,15% к уровню предыдущего закрытия.
"Рост вызван неожиданным для большинства решением ЦБ оставить (ключевую - ред.) ставку без изменений. При этом также важен более мягкий комментарий", - отмечает Дмитрий Скрябин из компании "Альфа-капитал".
Рост сегодня также демонстрирует и капитализация других банки. Так, например, обыкновенные акции Сбербанка дорожают на 2,87%, привилегированные - на 2,6%, ВТБ дорожает на 1,41%, а акции "Т-технологий" - на 2,7%.
Впрочем, что касается именно МКБ, то на это раз рост - "технический", а фундаментальных причин для такого резкого роста нет, полагает Олег Абелев из ИК "Риком-Траст". Ввиду отсутствия фундаментальных причин для роста в ближайшее время произойдет коррекция, заключает он.
 
ЭкономикаРОССИЯМКБМосбиржаТорги
 
 
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