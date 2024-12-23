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Стоимость акций МКБ на Мосбирже обновила исторический максимум

Стоимость акций МКБ на Мосбирже обновила исторический максимум - 23.12.2024, ПРАЙМ

Стоимость акций МКБ на Мосбирже обновила исторический максимум

Цена акций "Московского кредитного банка" (МКБ) усиливает рост, обновляя свой исторический максимум, следует из данных Московской биржи. | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T15:43+0300

2024-12-23T15:43+0300

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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Цена акций "Московского кредитного банка" (МКБ) усиливает рост, обновляя свой исторический максимум, следует из данных Московской биржи.К 15.33 мск акции МКБ дорожают на 8,68%, до 10,38 рубля, а ранее в понедельник их цена достигла отметки в 11,57 рубля, поднимаясь на 21,15% к уровню предыдущего закрытия."Рост вызван неожиданным для большинства решением ЦБ оставить (ключевую - ред.) ставку без изменений. При этом также важен более мягкий комментарий", - отмечает Дмитрий Скрябин из компании "Альфа-капитал".Рост сегодня также демонстрирует и капитализация других банки. Так, например, обыкновенные акции Сбербанка дорожают на 2,87%, привилегированные - на 2,6%, ВТБ дорожает на 1,41%, а акции "Т-технологий" - на 2,7%.Впрочем, что касается именно МКБ, то на это раз рост - "технический", а фундаментальных причин для такого резкого роста нет, полагает Олег Абелев из ИК "Риком-Траст". Ввиду отсутствия фундаментальных причин для роста в ближайшее время произойдет коррекция, заключает он.

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россия, мкб, мосбиржа, торги