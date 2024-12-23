Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Готов даже на переговоры. В США отметили сдвиг позиции Зеленского - 23.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241223/zelenskiy-853805278.html
Готов даже на переговоры. В США отметили сдвиг позиции Зеленского
Готов даже на переговоры. В США отметили сдвиг позиции Зеленского - 23.12.2024, ПРАЙМ
Готов даже на переговоры. В США отметили сдвиг позиции Зеленского
Владимир Зеленский демонстрирует готовность к переговорам о прекращении боевых действий, пишет The Washington Post. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T16:43+0300
2024-12-23T16:43+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
сша
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:0:1630:916_1920x0_80_0_0_090c6b151d075906a3958f0b88467013.jpg
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский демонстрирует готовность к переговорам о прекращении боевых действий, пишет The Washington Post.Ранее он настаивал на выводе российских войск, но теперь ставит долгосрочную безопасность выше немедленного возвращения территорий.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, Зеленский пытается в условиях ухудшения ситуации на фронте и сомнений новой администрации США в целесообразности и дальше помогать Киеву расположить к себе избранного президента Дональда Трампа, который может сократить военную помощь Украине.Зеленский стремится к членству в НАТО и гарантиям безопасности, включая возможное присутствие западных миротворцев на территории страны. Дипломаты НАТО считают, что приглашение в альянс остается отдаленной перспективой из-за опасений и политической неопределенности.Как утверждается, президент России Владимир Путин требует капитуляции Украины, включая признание суверенитета Москвы над присоединенными территориями и отказ от членства в НАТО.На этом фоне европейские союзники пытаются увеличить поддержку Украины, опасаясь сокращения финансирования США. Они предложили ввести миротворческий контингент, но Зеленский считает это слабым утешением. С отдельными странами Киев подписал пакты о безопасности, но гарантий их соблюдения нет.Высокопоставленный украинский чиновник, мнение которого приводит издание, выразил надежду на завершение конфликта в следующем году. Он отметил, что публичные разговоры о мирном урегулировании усиливают эту надежду.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241223/zelenskiy-853792733.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_75:0:1523:1086_1920x0_80_0_0_76aea44c91f33d0f70e24e957bbd80be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, сша, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, НАТО
16:43 23.12.2024
 
Готов даже на переговоры. В США отметили сдвиг позиции Зеленского

WP: Зеленский меняет риторику, чтобы расположить к себе Трампа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский демонстрирует готовность к переговорам о прекращении боевых действий, пишет The Washington Post.
Ранее он настаивал на выводе российских войск, но теперь ставит долгосрочную безопасность выше немедленного возвращения территорий.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Как отмечается, Зеленский пытается в условиях ухудшения ситуации на фронте и сомнений новой администрации США в целесообразности и дальше помогать Киеву расположить к себе избранного президента Дональда Трампа, который может сократить военную помощь Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
Генсек НАТО поставил Зеленского на место из-за выпадов в адрес Шольца
10:28
Зеленский стремится к членству в НАТО и гарантиям безопасности, включая возможное присутствие западных миротворцев на территории страны. Дипломаты НАТО считают, что приглашение в альянс остается отдаленной перспективой из-за опасений и политической неопределенности.
Как утверждается, президент России Владимир Путин требует капитуляции Украины, включая признание суверенитета Москвы над присоединенными территориями и отказ от членства в НАТО.
На этом фоне европейские союзники пытаются увеличить поддержку Украины, опасаясь сокращения финансирования США. Они предложили ввести миротворческий контингент, но Зеленский считает это слабым утешением. С отдельными странами Киев подписал пакты о безопасности, но гарантий их соблюдения нет.
Высокопоставленный украинский чиновник, мнение которого приводит издание, выразил надежду на завершение конфликта в следующем году. Он отметил, что публичные разговоры о мирном урегулировании усиливают эту надежду.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала