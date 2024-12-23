https://1prime.ru/20241223/zelenskiy-853805278.html

Готов даже на переговоры. В США отметили сдвиг позиции Зеленского

Готов даже на переговоры. В США отметили сдвиг позиции Зеленского - 23.12.2024, ПРАЙМ

Готов даже на переговоры. В США отметили сдвиг позиции Зеленского

Владимир Зеленский демонстрирует готовность к переговорам о прекращении боевых действий, пишет The Washington Post. | 23.12.2024, ПРАЙМ

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спецоперация на украине

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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский демонстрирует готовность к переговорам о прекращении боевых действий, пишет The Washington Post.Ранее он настаивал на выводе российских войск, но теперь ставит долгосрочную безопасность выше немедленного возвращения территорий.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, Зеленский пытается в условиях ухудшения ситуации на фронте и сомнений новой администрации США в целесообразности и дальше помогать Киеву расположить к себе избранного президента Дональда Трампа, который может сократить военную помощь Украине.Зеленский стремится к членству в НАТО и гарантиям безопасности, включая возможное присутствие западных миротворцев на территории страны. Дипломаты НАТО считают, что приглашение в альянс остается отдаленной перспективой из-за опасений и политической неопределенности.Как утверждается, президент России Владимир Путин требует капитуляции Украины, включая признание суверенитета Москвы над присоединенными территориями и отказ от членства в НАТО.На этом фоне европейские союзники пытаются увеличить поддержку Украины, опасаясь сокращения финансирования США. Они предложили ввести миротворческий контингент, но Зеленский считает это слабым утешением. С отдельными странами Киев подписал пакты о безопасности, но гарантий их соблюдения нет.Высокопоставленный украинский чиновник, мнение которого приводит издание, выразил надежду на завершение конфликта в следующем году. Он отметил, что публичные разговоры о мирном урегулировании усиливают эту надежду.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, владимир зеленский, сша, нато