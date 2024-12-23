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"Не ему решать". На Западе оценили шансы на реализацию планов Зеленского - 23.12.2024, ПРАЙМ
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"Не ему решать". На Западе оценили шансы на реализацию планов Зеленского
"Не ему решать". На Западе оценили шансы на реализацию планов Зеленского - 23.12.2024, ПРАЙМ
"Не ему решать". На Западе оценили шансы на реализацию планов Зеленского
Владимир Зеленский очень сильно заблуждается, если считает, что Украина может быть выгодна для Североатлантического альянса, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T23:45+0300
2024-12-23T23:45+0300
политика
украина
владимир зеленский
запад
нато
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский очень сильно заблуждается, если считает, что Украина может быть выгодна для Североатлантического альянса, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Свое мнение о выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Макговерн напомнил, что на прошлой неделе Зеленский заявил, что "союзники должны знать, что именно Украина может привнести в НАТО" и что "альянс для Украины достижим", если она "будет бороться за это решение".По мнению эксперта, в текущей обстановке на линии боевого соприкосновения Зеленскому не позволят принимать решения подобного рода."Зеленский заблуждается. Не ему это решать. Фронт рушится, люди сдаются или бегут, это просто вопрос времени, когда Россия продвинется до Днепра", — отметил Макговерн.Также он добавил, что операция ВСУ в Курской области стала "самой большой военной глупостью".
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украина
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украина, владимир зеленский, запад, нато
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД, НАТО
23:45 23.12.2024
 
"Не ему решать". На Западе оценили шансы на реализацию планов Зеленского

Макговерн: Зеленский очень сильно заблуждается, говоря о выгоде Украины для НАТО

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский очень сильно заблуждается, если считает, что Украина может быть выгодна для Североатлантического альянса, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Свое мнение о выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Макговерн напомнил, что на прошлой неделе Зеленский заявил, что "союзники должны знать, что именно Украина может привнести в НАТО" и что "альянс для Украины достижим", если она "будет бороться за это решение".
По мнению эксперта, в текущей обстановке на линии боевого соприкосновения Зеленскому не позволят принимать решения подобного рода.
"Зеленский заблуждается. Не ему это решать. Фронт рушится, люди сдаются или бегут, это просто вопрос времени, когда Россия продвинется до Днепра", — отметил Макговерн.
Также он добавил, что операция ВСУ в Курской области стала "самой большой военной глупостью".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
"Остались считаные дни". На Западе рассказали о новом плане Зеленского
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийЗАПАДНАТО
 
 
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