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"Не ему решать". На Западе оценили шансы на реализацию планов Зеленского
"Не ему решать". На Западе оценили шансы на реализацию планов Зеленского - 23.12.2024, ПРАЙМ
"Не ему решать". На Западе оценили шансы на реализацию планов Зеленского
Владимир Зеленский очень сильно заблуждается, если считает, что Украина может быть выгодна для Североатлантического альянса, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T23:45+0300
2024-12-23T23:45+0300
2024-12-23T23:45+0300
политика
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский очень сильно заблуждается, если считает, что Украина может быть выгодна для Североатлантического альянса, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Свое мнение о выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Макговерн напомнил, что на прошлой неделе Зеленский заявил, что "союзники должны знать, что именно Украина может привнести в НАТО" и что "альянс для Украины достижим", если она "будет бороться за это решение".По мнению эксперта, в текущей обстановке на линии боевого соприкосновения Зеленскому не позволят принимать решения подобного рода."Зеленский заблуждается. Не ему это решать. Фронт рушится, люди сдаются или бегут, это просто вопрос времени, когда Россия продвинется до Днепра", — отметил Макговерн.Также он добавил, что операция ВСУ в Курской области стала "самой большой военной глупостью".
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД, НАТО
"Не ему решать". На Западе оценили шансы на реализацию планов Зеленского
Макговерн: Зеленский очень сильно заблуждается, говоря о выгоде Украины для НАТО
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский очень сильно заблуждается, если считает, что Украина может быть выгодна для Североатлантического альянса, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Свое мнение о выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
.
Макговерн напомнил, что на прошлой неделе Зеленский заявил, что "союзники должны знать, что именно Украина может привнести в НАТО" и что "альянс для Украины достижим", если она "будет бороться за это решение".
По мнению эксперта, в текущей обстановке на линии боевого соприкосновения Зеленскому не позволят принимать решения подобного рода.
"Зеленский заблуждается. Не ему это решать. Фронт рушится, люди сдаются или бегут, это просто вопрос времени, когда Россия продвинется до Днепра", — отметил Макговерн.
Также он добавил, что операция ВСУ в Курской области стала "самой большой военной глупостью".
"Остались считаные дни". На Западе рассказали о новом плане Зеленского