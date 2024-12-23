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В России ожидают экспорт зерна в 2025 году на уровне 45 миллионов тонн
В России ожидают экспорт зерна в 2025 году на уровне 45 миллионов тонн - 23.12.2024, ПРАЙМ
В России ожидают экспорт зерна в 2025 году на уровне 45 миллионов тонн
Экспортный потенциал российского зерна в 2025 году по предварительной оценке может составить порядка 45 миллионов тонн, сообщил Союз экспортеров зерна по итогам | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T19:33+0300
2024-12-23T19:33+0300
2024-12-23T19:33+0300
экономика
россия
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экспорт зерна
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Экспортный потенциал российского зерна в 2025 году по предварительной оценке может составить порядка 45 миллионов тонн, сообщил Союз экспортеров зерна по итогам заседания экспертного комитета. "По итогам первого заседания, экспертный комитет сделал предварительную оценку экспортного потенциала российского зерна в 2025 году, в оптимистичном сценарии, порядка 45 миллионов тонн, в том числе 40 миллионов тонн пшеницы", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза. В союзе предположили, что к 1 июля 2025 года экспорт зерна может быть на уровне 15 миллионов тонн, при этом около 0,5 миллиона тонн кукурузы будет поставлено с Дальнего Востока. Если будут восстановлены озимые посевы в период весенней вегетации, то возможно, что урожай 2025 года превысит 130 миллионов тонн зерна, из них 85 миллионов тонн пшеницы и в этом случае, экспорт может составить 30 миллионов тонн зерна во втором полугодии 2025 года, в том числе 25 миллионов тонн пшеницы, однако в консервативном сценарии экспорт второго полугодия 2025 года составит не более 20 миллионов тонн, отметили в Союзе экспортеров зерна. Отмечается, что спрос на импорт российского зерна остается стабильным и регион Ближнего Востока и Африки не может самостоятельно обеспечивать себя зерном. Перспективным и растущим остается африканский рынок, например, экспорт в Нигерию в сезоне 2024-2025 превысил 1 миллион тонн.
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россия, союз экспортеров зерна, экспорт зерна
Экономика, РОССИЯ, Союз экспортеров зерна, экспорт зерна
В России ожидают экспорт зерна в 2025 году на уровне 45 миллионов тонн
Союз экспортеров зерна: экспорт зерна в 2025 году ожидается на уровне в 45 млн т
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Экспортный потенциал российского зерна в 2025 году по предварительной оценке может составить порядка 45 миллионов тонн, сообщил Союз экспортеров зерна по итогам заседания экспертного комитета.
"По итогам первого заседания, экспертный комитет сделал предварительную оценку экспортного потенциала российского зерна в 2025 году, в оптимистичном сценарии, порядка 45 миллионов тонн, в том числе 40 миллионов тонн пшеницы", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза.
В союзе предположили, что к 1 июля 2025 года экспорт зерна может быть на уровне 15 миллионов тонн, при этом около 0,5 миллиона тонн кукурузы будет поставлено с Дальнего Востока. Если будут восстановлены озимые посевы в период весенней вегетации, то возможно, что урожай 2025 года превысит 130 миллионов тонн зерна, из них 85 миллионов тонн пшеницы и в этом случае, экспорт может составить 30 миллионов тонн зерна во втором полугодии 2025 года, в том числе 25 миллионов тонн пшеницы, однако в консервативном сценарии экспорт второго полугодия 2025 года составит не более 20 миллионов тонн, отметили в Союзе экспортеров зерна.
Отмечается, что спрос на импорт российского зерна остается стабильным и регион Ближнего Востока и Африки не может самостоятельно обеспечивать себя зерном. Перспективным и растущим остается африканский рынок, например, экспорт в Нигерию в сезоне 2024-2025 превысил 1 миллион тонн.
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