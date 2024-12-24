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Российский рынок акций завершил торги в минусе
Российский рынок акций завершил торги в минусе - 24.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги в минусе
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 0,43%, следует из данных Московской биржи. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T18:59+0300
2024-12-24T18:59+0300
2024-12-24T19:00+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 0,43%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,43%, до 2 690,96 пункта, при этом индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,7%, до 908,34 пункта, а долларовый индекс РТС - на 1,31%, до 848,79 пункта.
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российский рынок акций, торги, снижение
Экономика, российский рынок акций, Торги, снижение
Российский рынок акций завершил торги в минусе
Мосбрижа: российский рынок акций в основную сессию снизился на 0,43%
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 0,43%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,43%, до 2 690,96 пункта, при этом индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,7%, до 908,34 пункта, а долларовый индекс РТС - на 1,31%, до 848,79 пункта.
Российский рынок акций продолжил уверенный рост