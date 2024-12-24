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В АКРА выяснили, как санкции на алмазы из России повлияли на другие страны

В АКРА выяснили, как санкции на алмазы из России повлияли на другие страны - 24.12.2024, ПРАЙМ

В АКРА выяснили, как санкции на алмазы из России повлияли на другие страны

Санкции против российской алмазодобывающей отрасли приводят к ограничениям и финансовым потерям для других стран, в частности для стран Африки, говорится в... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T12:03+0300

2024-12-24T12:03+0300

2024-12-24T12:03+0300

экономика

россия

алмазы

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Санкции против российской алмазодобывающей отрасли приводят к ограничениям и финансовым потерям для других стран, в частности для стран Африки, говорится в исследовании АКРА, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Санкции в отношении российской алмазодобывающей отрасли подразумевают ограничения и финансовые потери и для других стран, в том числе для стран Африки, бюджеты которых в значительной степени зависят от доходов от продажи алмазов", - говорится в материалах. При полном запрете российских алмазов африканские алмазодобывающие страны будут вынуждены сертифицировать каждый свой камень для подтверждения его географического происхождения, отмечается в исследовании. Эксперты АКРА считают такой сценарий нереалистичным, поскольку сертификация приведет к удорожанию логистики и издержкам, в том числе в виде увеличения инвестиций в оборотный капитал как для самих африканских стран, так и для мировой алмазной отрасли в целом. "Российская Федерация является крупнейшим поставщиком алмазов на мировой рынок с долей, превышающей 30%. На Россию приходится около 60% доказанных мировых запасов алмазов. Уровень интеграции страны в международный рынок алмазов и, как следствие, бриллиантов высокий, при этом данный рынок затрагивает интересы многих стран", - уточняется в исследовании. Российская алмазодобывающая отрасль впервые столкнулась с ограничениями в 2022 году, когда "Алроса" попала в санкционный список стран Запада. Компания получила запрет на прямой импорт алмазов и бриллиантов из России в США. В начале 2024 года санкции были расширены: вступило в силу эмбарго стран "Большой семерки" (G7) на добытые, обработанные или изготовленные в России алмазы и бриллианты. С 1 марта запрет распространился и на камни, ограненные в третьих странах, а с 1 сентября он был расширен на камни весом от 0,5 карата. В конце июня 2024 года в ЕС приняли решение отложить до 1 марта 2025 года введение системы обязательной сертификации алмазов, которая должна обеспечить соблюдение запрета на импорт драгоценных камней российского происхождения.

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россия, алмазы