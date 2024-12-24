https://1prime.ru/20241224/avtomobili-853831679.html

Дешевле LADA: в РФ беспрецедентно подешевели четыре китайских автомобиля

Дешевле LADA: в РФ беспрецедентно подешевели четыре китайских автомобиля - 24.12.2024, ПРАЙМ

Дешевле LADA: в РФ беспрецедентно подешевели четыре китайских автомобиля

На российском авторынке резко упали в цене китайские авто Kaiyi, которые производятся на заводе "Автотор" в Калининграде, сообщается в публикации издания... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T16:15+0300

2024-12-24T16:15+0300

2024-12-24T16:16+0300

экономика

россия

kaiyi

скидки

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. На российском авторынке резко упали в цене китайские авто Kaiyi, которые производятся на заводе "Автотор" в Калининграде, сообщается в публикации издания "Автоновости дня". Как отмечается, формально цены не снижались, но были введены беспрецедентные для бренда скидки до 800 тыс. рублей, которые будут действовать до 31 декабря.В частности, дисконт на седан E5 в базовой комплектации составил 715 тыс. рублей, и сейчас эту машину можно купить 1,4 млн рублей. При этом в статье указывается, что новая LADA Vesta в настоящий момент стоит не менее 1,525 млн рублей, причем без учета возможных "допов".В то же время скидки распространились на кроссоверы Kaiyi во всех комплектациях. Например, дисконт на X3 в зависимости от модификации составляет 736-764тыс. рублей, на X3 Pro - 784,9 тыс., а на флагманский X7 Kunlun - 522,9-800 тыс. рублей.

https://1prime.ru/20241216/avto-853602899.html

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россия, kaiyi, скидки