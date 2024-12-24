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Дешевле LADA: в РФ беспрецедентно подешевели четыре китайских автомобиля
Дешевле LADA: в РФ беспрецедентно подешевели четыре китайских автомобиля - 24.12.2024, ПРАЙМ
Дешевле LADA: в РФ беспрецедентно подешевели четыре китайских автомобиля
На российском авторынке резко упали в цене китайские авто Kaiyi, которые производятся на заводе "Автотор" в Калининграде, сообщается в публикации издания... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T16:15+0300
2024-12-24T16:15+0300
2024-12-24T16:16+0300
экономика
россия
kaiyi
скидки
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. На российском авторынке резко упали в цене китайские авто Kaiyi, которые производятся на заводе "Автотор" в Калининграде, сообщается в публикации издания "Автоновости дня". Как отмечается, формально цены не снижались, но были введены беспрецедентные для бренда скидки до 800 тыс. рублей, которые будут действовать до 31 декабря.В частности, дисконт на седан E5 в базовой комплектации составил 715 тыс. рублей, и сейчас эту машину можно купить 1,4 млн рублей. При этом в статье указывается, что новая LADA Vesta в настоящий момент стоит не менее 1,525 млн рублей, причем без учета возможных "допов".В то же время скидки распространились на кроссоверы Kaiyi во всех комплектациях. Например, дисконт на X3 в зависимости от модификации составляет 736-764тыс. рублей, на X3 Pro - 784,9 тыс., а на флагманский X7 Kunlun - 522,9-800 тыс. рублей.
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россия, kaiyi, скидки
Экономика, РОССИЯ, Kaiyi, скидки
Дешевле LADA: в РФ беспрецедентно подешевели четыре китайских автомобиля
Kaiyi объявил скидки на свои автомобили в России до 800 тыс. рублей
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ.
На российском авторынке резко упали в цене китайские авто Kaiyi, которые производятся на заводе "Автотор" в Калининграде, сообщается в публикации издания "Автоновости дня"
.
Как отмечается, формально цены не снижались, но были введены беспрецедентные для бренда скидки до 800 тыс. рублей, которые будут действовать до 31 декабря.
В частности, дисконт на седан E5 в базовой комплектации составил 715 тыс. рублей, и сейчас эту машину можно купить 1,4 млн рублей. При этом в статье указывается, что новая LADA Vesta в настоящий момент стоит не менее 1,525 млн рублей, причем без учета возможных "допов".
"АвтоВАЗ" заявил, что не повышал цены на свои автомобили
В то же время скидки распространились на кроссоверы Kaiyi во всех комплектациях. Например, дисконт на X3 в зависимости от модификации составляет 736-764тыс. рублей, на X3 Pro - 784,9 тыс., а на флагманский X7 Kunlun - 522,9-800 тыс. рублей.