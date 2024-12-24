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СМИ назвали крупнейшего экспортера автомобилей в 2025 году
СМИ назвали крупнейшего экспортера автомобилей в 2025 году - 24.12.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали крупнейшего экспортера автомобилей в 2025 году
Китай останется крупнейшим экспортером автомобилей в 2025 году, несмотря на пошлины ЕС на электромобили, однако производителям придется диверсифицировать свою... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T10:55+0300
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2024-12-24T10:57+0300
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экспорт автомобилей
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ПЕКИН, 24 дек - ПРАЙМ. Китай останется крупнейшим экспортером автомобилей в 2025 году, несмотря на пошлины ЕС на электромобили, однако производителям придется диверсифицировать свою продукцию за счет бензиновых и гибридных автомобилей, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов. Как указывает издание, экспорт автомобилей из Китая, вероятно, столкнется с трудностями в 2025 году, поскольку ведущие производители электромобилей будут вынуждены учитывать дополнительные тарифы ЕС. "Однако ведущие автопроизводители страны, такие как государственная корпорация SAIC Motor, будут диверсифицировать свои продуктовые линейки, вводя в ассортимент автомобили с бензиновыми двигателями и гибридные модели, чтобы смягчить влияние торговых барьеров", - пишет газета. "Европа остается ключевым рынком для усилий китайских автопроизводителей по глобализации. SAIC Motor является ярким примером - компания представила гибридные версии своих моделей MG3 и MG ZS, стремясь бросить вызов позициям японских брендов в Европе", - цитирует газета старшего аналитика компании Canalys Элвина Лю. Кроме того, генеральный директор второго по величине автопроизводителя Китая Geely Automobile Holdings Гуй Шэнъюэ рассказал изданию, что тариф в размере 18,8% на электромобили компании не помешает ей завоевывать большую долю рынка в ЕС, поскольку ее производственные преимущества могут быть достаточными для компенсации этого воздействия. Соучредитель и генеральный директор шанхайского производителя электромобилей Nio Уильям Ли, в свою очередь, предположил, что экспорт автомобилей из Китая в ближайшие несколько лет вырастет до 15 миллионов единиц в год, чему будут способствовать передовые технологии производства аккумуляторов и "умных" автомобилей. "В будущем четыре из десяти автомобилей в мире будут произведены китайскими компаниями", - считает он. Как ожидает газета, "Китай останется ведущим экспортером автомобилей в 2025 году, несмотря на замедление роста из-за тарифов ЕС на электромобили". Ссылаясь на оценки компании Hua Chuang Securities, издание пишет, что экспорт автомобилей, собранных на материковом Китае, может превысить 5,58 миллиона единиц в 2025 году, что на 14% больше, чем годом ранее. Эта динамика меньше, чем прогнозируемые 29% в 2024 году и 58% в 2023 году, когда Китай обогнал Японию, став крупнейшим экспортером автомобилей в мире В конце октября Евросоюз окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составляют до 35,3%. В министерстве коммерции КНР заявили о несогласии с этим решением.
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россия, китай, экспорт автомобилей
РОССИЯ, КИТАЙ, экспорт автомобилей
СМИ назвали крупнейшего экспортера автомобилей в 2025 году
SCMP: Китай останется крупнейшим экспортером автомобилей в 2025 году
ПЕКИН, 24 дек - ПРАЙМ. Китай останется крупнейшим экспортером автомобилей в 2025 году, несмотря на пошлины ЕС на электромобили, однако производителям придется диверсифицировать свою продукцию за счет бензиновых и гибридных автомобилей, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов.
Как указывает издание, экспорт автомобилей из Китая, вероятно, столкнется с трудностями в 2025 году, поскольку ведущие производители электромобилей будут вынуждены учитывать дополнительные тарифы ЕС.
"Однако ведущие автопроизводители страны, такие как государственная корпорация SAIC Motor, будут диверсифицировать свои продуктовые линейки, вводя в ассортимент автомобили с бензиновыми двигателями и гибридные модели, чтобы смягчить влияние торговых барьеров", - пишет газета.
"Европа остается ключевым рынком для усилий китайских автопроизводителей по глобализации. SAIC Motor является ярким примером - компания представила гибридные версии своих моделей MG3 и MG ZS, стремясь бросить вызов позициям японских брендов в Европе", - цитирует газета старшего аналитика компании Canalys Элвина Лю.
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Кроме того, генеральный директор второго по величине автопроизводителя Китая Geely Automobile Holdings Гуй Шэнъюэ рассказал изданию, что тариф в размере 18,8% на электромобили компании не помешает ей завоевывать большую долю рынка в ЕС, поскольку ее производственные преимущества могут быть достаточными для компенсации этого воздействия.
Соучредитель и генеральный директор шанхайского производителя электромобилей Nio Уильям Ли, в свою очередь, предположил, что экспорт автомобилей из Китая в ближайшие несколько лет вырастет до 15 миллионов единиц в год, чему будут способствовать передовые технологии производства аккумуляторов и "умных" автомобилей.
"В будущем четыре из десяти автомобилей в мире будут произведены китайскими компаниями", - считает он.
Как ожидает газета, "Китай останется ведущим экспортером автомобилей в 2025 году, несмотря на замедление роста из-за тарифов ЕС на электромобили". Ссылаясь на оценки компании Hua Chuang Securities, издание пишет, что экспорт автомобилей, собранных на материковом Китае, может превысить 5,58 миллиона единиц в 2025 году, что на 14% больше, чем годом ранее. Эта динамика меньше, чем прогнозируемые 29% в 2024 году и 58% в 2023 году, когда Китай обогнал Японию, став крупнейшим экспортером автомобилей в мире
В конце октября Евросоюз окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составляют до 35,3%. В министерстве коммерции КНР заявили о несогласии с этим решением.