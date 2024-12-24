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Россиянам назвали самые популярные люксовые автомобили в стране - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Россиянам назвали самые популярные люксовые автомобили в стране
Россиянам назвали самые популярные люксовые автомобили в стране - 24.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали самые популярные люксовые автомобили в стране
В России в ноябре 2024 года было реализовано 43 новых люксовых автомобиля, что представляет собой рост на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T16:39+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В России в ноябре 2024 года было реализовано 43 новых люксовых автомобиля, что представляет собой рост на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет аналитическое агентство "Автостат". Лидером по продажам стал Rolls-Royce Cullinan, с 10 проданными единицами. Следующими по популярности оказались Lamborghini Urus и Bentley Bentayga с 9 и 6 проданными авто соответственно. В период с января по ноябрь 2025 года в России было куплено 499 новых люксовых автомобилей, что на 22% больше, чем за тот же период в 2023 году. Ранее стало известно, что в России в ноябре продажи новых автомобилей упали на 32% по сравнению с октябрем, составив 342 миллиарда рублей. За 11 месяцев 2024 года общая стоимость проданных новых автомобилей составила 4,2 триллиона рублей. Согласно данным "Автостата", в ноябре наибольшее количество новых автомобилей было продано у марки Lada, что составило 49 миллионов рублей.
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россия, автостат, авторынок рф
РОССИЯ, Автостат, авторынок РФ
16:39 24.12.2024
 
Россиянам назвали самые популярные люксовые автомобили в стране

"Автостат": самым продаваемым люксовым авто ноября в РФ стал Rolls-Royce

© AFP / Frederick J. BrownАвтомобиль Rolls-Royce Phantom EWB
Автомобиль Rolls-Royce Phantom EWB - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© AFP / Frederick J. Brown
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В России в ноябре 2024 года было реализовано 43 новых люксовых автомобиля, что представляет собой рост на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет аналитическое агентство "Автостат".
Лидером по продажам стал Rolls-Royce Cullinan, с 10 проданными единицами. Следующими по популярности оказались Lamborghini Urus и Bentley Bentayga с 9 и 6 проданными авто соответственно.
В период с января по ноябрь 2025 года в России было куплено 499 новых люксовых автомобилей, что на 22% больше, чем за тот же период в 2023 году.
Ранее стало известно, что в России в ноябре продажи новых автомобилей упали на 32% по сравнению с октябрем, составив 342 миллиарда рублей. За 11 месяцев 2024 года общая стоимость проданных новых автомобилей составила 4,2 триллиона рублей.
Согласно данным "Автостата", в ноябре наибольшее количество новых автомобилей было продано у марки Lada, что составило 49 миллионов рублей.
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"Автостат" дал прогноз по продажам легковых автомобилей в России
9 декабря, 22:28
 
РОССИЯАвтостатавторынок РФ
 
 
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