https://1prime.ru/20241224/avtostat-853832222.html
Россиянам назвали самые популярные люксовые автомобили в стране
Россиянам назвали самые популярные люксовые автомобили в стране - 24.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали самые популярные люксовые автомобили в стране
В России в ноябре 2024 года было реализовано 43 новых люксовых автомобиля, что представляет собой рост на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T16:39+0300
2024-12-24T16:39+0300
2024-12-24T16:39+0300
россия
автостат
авторынок рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82683/53/826835302_0:205:4299:2623_1920x0_80_0_0_6a1a34792fd54a6581622bddc11fb1ff.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В России в ноябре 2024 года было реализовано 43 новых люксовых автомобиля, что представляет собой рост на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет аналитическое агентство "Автостат". Лидером по продажам стал Rolls-Royce Cullinan, с 10 проданными единицами. Следующими по популярности оказались Lamborghini Urus и Bentley Bentayga с 9 и 6 проданными авто соответственно. В период с января по ноябрь 2025 года в России было куплено 499 новых люксовых автомобилей, что на 22% больше, чем за тот же период в 2023 году. Ранее стало известно, что в России в ноябре продажи новых автомобилей упали на 32% по сравнению с октябрем, составив 342 миллиарда рублей. За 11 месяцев 2024 года общая стоимость проданных новых автомобилей составила 4,2 триллиона рублей. Согласно данным "Автостата", в ноябре наибольшее количество новых автомобилей было продано у марки Lada, что составило 49 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20241209/avtomobili-853447886.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82683/53/826835302_265:0:4034:2827_1920x0_80_0_0_69dc97e682ffd9abe62659a6099b6a42.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, автостат, авторынок рф
РОССИЯ, Автостат, авторынок РФ
Россиянам назвали самые популярные люксовые автомобили в стране
"Автостат": самым продаваемым люксовым авто ноября в РФ стал Rolls-Royce
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ.
В России в ноябре 2024 года было реализовано 43 новых люксовых автомобиля, что представляет собой рост на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет
аналитическое агентство "Автостат".
Лидером по продажам стал Rolls-Royce Cullinan, с 10 проданными единицами. Следующими по популярности оказались Lamborghini Urus и Bentley Bentayga с 9 и 6 проданными авто соответственно.
В период с января по ноябрь 2025 года в России было куплено 499 новых люксовых автомобилей, что на 22% больше, чем за тот же период в 2023 году.
Ранее стало известно, что в России в ноябре продажи новых автомобилей упали на 32% по сравнению с октябрем, составив 342 миллиарда рублей. За 11 месяцев 2024 года общая стоимость проданных новых автомобилей составила 4,2 триллиона рублей.
Согласно данным "Автостата", в ноябре наибольшее количество новых автомобилей было продано у марки Lada, что составило 49 миллионов рублей.
"Автостат" дал прогноз по продажам легковых автомобилей в России