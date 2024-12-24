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В Госдуме спрогнозировали снижение ставки ЦБ до 11 процентов

В Госдуме спрогнозировали снижение ставки ЦБ до 11 процентов - 24.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме спрогнозировали снижение ставки ЦБ до 11 процентов

Снижение ключевой ставки Банк России ожидается в течение двух лет, когда она сможет снизиться до 11 процентов. Такое заявление в пресс-центре НСН сделал... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T14:55+0300

2024-12-24T14:55+0300

2024-12-24T14:55+0300

россия

ставка банка россии

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банк России ожидается в течение двух лет, когда она сможет снизиться до 11 процентов. Такое заявление в пресс-центре НСН сделал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.Так, он добавил, что ужесточение денежно-кредитной политики в настоящее время негативно сказывается на строительной отрасли."Ключевая ставка в течение двух лет будет меньше, чем сегодня. Это может быть возврат к показателю, например, в 11%. За это время люди посмотрят, как поработать с индивидуальным жилищным строительством", — сообщил Кирьянов. Эксперт уточнил, что на текущий момент в строительной отрасли оказывается государственная поддержка, особенно в сфере многоквартирного строительства. Это необходимо, чтобы избежать длительных перерывов в возведении новых объектов и обеспечить их формирование для последующей реализации, когда условия изменятся, считает депутат. Напомним, что российские застройщики, столкнувшись с трудностями в строительной сфере, начали распродажу земельных участков, в том числе тех, на которые уже получены разрешения на строительство. Подчеркивается, что если земельные участки не будут проданы и застроены, они будут приносить убытки. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также отметил, что стоимость строительства жилья в России растет быстрее, чем его цены, что связано с инфляцией. В частности, подорожали строительные материалы, земля и трудовые ресурсы.

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