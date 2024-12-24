https://1prime.ru/20241224/bank-rossii-853828813.html
В Госдуме спрогнозировали снижение ставки ЦБ до 11 процентов
В Госдуме спрогнозировали снижение ставки ЦБ до 11 процентов - 24.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме спрогнозировали снижение ставки ЦБ до 11 процентов
Снижение ключевой ставки Банк России ожидается в течение двух лет, когда она сможет снизиться до 11 процентов. Такое заявление в пресс-центре НСН сделал... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T14:55+0300
2024-12-24T14:55+0300
2024-12-24T14:55+0300
россия
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83641/96/836419680_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0922686d5a7f16431e06c9d8f9600d7b.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банк России ожидается в течение двух лет, когда она сможет снизиться до 11 процентов. Такое заявление в пресс-центре НСН сделал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.Так, он добавил, что ужесточение денежно-кредитной политики в настоящее время негативно сказывается на строительной отрасли."Ключевая ставка в течение двух лет будет меньше, чем сегодня. Это может быть возврат к показателю, например, в 11%. За это время люди посмотрят, как поработать с индивидуальным жилищным строительством", — сообщил Кирьянов. Эксперт уточнил, что на текущий момент в строительной отрасли оказывается государственная поддержка, особенно в сфере многоквартирного строительства. Это необходимо, чтобы избежать длительных перерывов в возведении новых объектов и обеспечить их формирование для последующей реализации, когда условия изменятся, считает депутат. Напомним, что российские застройщики, столкнувшись с трудностями в строительной сфере, начали распродажу земельных участков, в том числе тех, на которые уже получены разрешения на строительство. Подчеркивается, что если земельные участки не будут проданы и застроены, они будут приносить убытки. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также отметил, что стоимость строительства жилья в России растет быстрее, чем его цены, что связано с инфляцией. В частности, подорожали строительные материалы, земля и трудовые ресурсы.
https://1prime.ru/20241224/tsb-853817660.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83641/96/836419680_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3806d5097693cdc32cce3f8c5c63ded9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ставка банка россии
РОССИЯ, ставка Банка России
В Госдуме спрогнозировали снижение ставки ЦБ до 11 процентов
Депутат Кирьянов: за два года ключевая ставка вернется к 11%
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банк России ожидается в течение двух лет, когда она сможет снизиться до 11 процентов. Такое заявление в пресс-центре НСН сделал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Так, он добавил, что ужесточение денежно-кредитной политики в настоящее время негативно сказывается на строительной отрасли.
"Ключевая ставка в течение двух лет будет меньше, чем сегодня. Это может быть возврат к показателю, например, в 11%. За это время люди посмотрят, как поработать с индивидуальным жилищным строительством", — сообщил Кирьянов.
Снижение ключевой ставки опасно, заявил ЦБ
Эксперт уточнил, что на текущий момент в строительной отрасли оказывается государственная поддержка, особенно в сфере многоквартирного строительства. Это необходимо, чтобы избежать длительных перерывов в возведении новых объектов и обеспечить их формирование для последующей реализации, когда условия изменятся, считает депутат.
Напомним, что российские застройщики, столкнувшись с трудностями в строительной сфере, начали распродажу земельных участков, в том числе тех, на которые уже получены разрешения на строительство. Подчеркивается, что если земельные участки не будут проданы и застроены, они будут приносить убытки.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также отметил, что стоимость строительства жилья в России растет быстрее, чем его цены, что связано с инфляцией. В частности, подорожали строительные материалы, земля и трудовые ресурсы.