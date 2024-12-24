Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме спрогнозировали снижение ставки ЦБ до 11 процентов - 24.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241224/bank-rossii-853828813.html
В Госдуме спрогнозировали снижение ставки ЦБ до 11 процентов
В Госдуме спрогнозировали снижение ставки ЦБ до 11 процентов - 24.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме спрогнозировали снижение ставки ЦБ до 11 процентов
Снижение ключевой ставки Банк России ожидается в течение двух лет, когда она сможет снизиться до 11 процентов. Такое заявление в пресс-центре НСН сделал... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T14:55+0300
2024-12-24T14:55+0300
россия
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83641/96/836419680_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0922686d5a7f16431e06c9d8f9600d7b.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банк России ожидается в течение двух лет, когда она сможет снизиться до 11 процентов. Такое заявление в пресс-центре НСН сделал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.Так, он добавил, что ужесточение денежно-кредитной политики в настоящее время негативно сказывается на строительной отрасли."Ключевая ставка в течение двух лет будет меньше, чем сегодня. Это может быть возврат к показателю, например, в 11%. За это время люди посмотрят, как поработать с индивидуальным жилищным строительством", — сообщил Кирьянов. Эксперт уточнил, что на текущий момент в строительной отрасли оказывается государственная поддержка, особенно в сфере многоквартирного строительства. Это необходимо, чтобы избежать длительных перерывов в возведении новых объектов и обеспечить их формирование для последующей реализации, когда условия изменятся, считает депутат. Напомним, что российские застройщики, столкнувшись с трудностями в строительной сфере, начали распродажу земельных участков, в том числе тех, на которые уже получены разрешения на строительство. Подчеркивается, что если земельные участки не будут проданы и застроены, они будут приносить убытки. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также отметил, что стоимость строительства жилья в России растет быстрее, чем его цены, что связано с инфляцией. В частности, подорожали строительные материалы, земля и трудовые ресурсы.
https://1prime.ru/20241224/tsb-853817660.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83641/96/836419680_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3806d5097693cdc32cce3f8c5c63ded9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ставка банка россии
РОССИЯ, ставка Банка России
14:55 24.12.2024
 
В Госдуме спрогнозировали снижение ставки ЦБ до 11 процентов

Депутат Кирьянов: за два года ключевая ставка вернется к 11%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банк России ожидается в течение двух лет, когда она сможет снизиться до 11 процентов. Такое заявление в пресс-центре НСН сделал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Так, он добавил, что ужесточение денежно-кредитной политики в настоящее время негативно сказывается на строительной отрасли.
"Ключевая ставка в течение двух лет будет меньше, чем сегодня. Это может быть возврат к показателю, например, в 11%. За это время люди посмотрят, как поработать с индивидуальным жилищным строительством", — сообщил Кирьянов.
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
Снижение ключевой ставки опасно, заявил ЦБ
06:28
Эксперт уточнил, что на текущий момент в строительной отрасли оказывается государственная поддержка, особенно в сфере многоквартирного строительства. Это необходимо, чтобы избежать длительных перерывов в возведении новых объектов и обеспечить их формирование для последующей реализации, когда условия изменятся, считает депутат.
Напомним, что российские застройщики, столкнувшись с трудностями в строительной сфере, начали распродажу земельных участков, в том числе тех, на которые уже получены разрешения на строительство. Подчеркивается, что если земельные участки не будут проданы и застроены, они будут приносить убытки.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также отметил, что стоимость строительства жилья в России растет быстрее, чем его цены, что связано с инфляцией. В частности, подорожали строительные материалы, земля и трудовые ресурсы.
 
РОССИЯставка Банка России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала