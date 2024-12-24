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В ЦБ рассказали о росте безналичных операций в России - 24.12.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ рассказали о росте безналичных операций в России
В ЦБ рассказали о росте безналичных операций в России - 24.12.2024, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о росте безналичных операций в России
Тренд на рост безналичных операций сохраняется, при этом объем операций по картам за январь-сентябрь сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T15:45+0300
2024-12-24T15:46+0300
банк россии
россия
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Тренд на рост безналичных операций сохраняется, при этом объем операций по картам за январь-сентябрь сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Банка России. "Тренд на рост безналичных операций сохраняется... При этом предпочтения пользователей меняются: за 9 месяцев текущего года объем операций по картам снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года", - говорится в сообщении. Регулятор отмечает, что граждане и бизнес стали чаще использовать для оплаты QR-коды и биометрию. С января по сентябрь 2024 года таким способом они совершили покупки на сумму 2,6 триллиона и 7,8 миллиарда рублей соответственно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти удвоился объем платежей электронными денежными средствами, с которыми активно работают маркетплейсы, сообщил ЦБ. "Число терминалов по приему безналичных платежей превысило 4,8 млн штук, за три квартала 2024 года их количество увеличилось на 341 тысячу", - указывает регулятор.
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россия, безналичные расчеты
Банк России, РОССИЯ, безналичные расчеты
15:45 24.12.2024 (обновлено: 15:46 24.12.2024)
 
В ЦБ рассказали о росте безналичных операций в России

ЦБ: тренд на рост безналичных операций в России сохранился

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Тренд на рост безналичных операций сохраняется, при этом объем операций по картам за январь-сентябрь сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Банка России.
"Тренд на рост безналичных операций сохраняется... При этом предпочтения пользователей меняются: за 9 месяцев текущего года объем операций по картам снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что граждане и бизнес стали чаще использовать для оплаты QR-коды и биометрию. С января по сентябрь 2024 года таким способом они совершили покупки на сумму 2,6 триллиона и 7,8 миллиарда рублей соответственно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти удвоился объем платежей электронными денежными средствами, с которыми активно работают маркетплейсы, сообщил ЦБ.
"Число терминалов по приему безналичных платежей превысило 4,8 млн штук, за три квартала 2024 года их количество увеличилось на 341 тысячу", - указывает регулятор.
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