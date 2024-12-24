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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 декабря
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 декабря - 24.12.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 декабря
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 16,3 копейки, до 13,6624 рубля, курс доллара - на 1,74 рубля, до 99,8729 рубля, а курс... | 24.12.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 16,3 копейки, до 13,6624 рубля, курс доллара - на 1,74 рубля, до 99,8729 рубля, а курс евро - на 1,02 рубля, до 104,231 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курсы валют, рубль, доллар, юань, биржа
Банк России, РОССИЯ, курсы валют, рубль, доллар, юань, биржа
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 25 декабря
ЦБ: курс юаня на 24 декабря - 13,66 руб, доллара - 99,87 руб, евро - 104,23 руб
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 16,3 копейки, до 13,6624 рубля, курс доллара - на 1,74 рубля, до 99,8729 рубля, а курс евро - на 1,02 рубля, до 104,231 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.