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Регулирование банков в России сильно ухудшилось, заявил Костин - 24.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241224/banki-853831305.html
Регулирование банков в России сильно ухудшилось, заявил Костин
Регулирование банков в России сильно ухудшилось, заявил Костин - 24.12.2024, ПРАЙМ
Регулирование банков в России сильно ухудшилось, заявил Костин
Регулирование банков в России сильно ухудшилось в последнее время, но сейчас не самая тяжелая ситуация за последние 25 лет, сектор испытывал и ранее много... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T16:07+0300
2024-12-24T16:07+0300
экономика
россия
банки
втб
андрей костин
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Регулирование банков в России сильно ухудшилось в последнее время, но сейчас не самая тяжелая ситуация за последние 25 лет, сектор испытывал и ранее много трудностей, он натренирован, и заявил глава ВТБ Андрей Костин. "По итогам года банковский сектор будет иметь, наверно, рекордную прибыль ... В общем, показатели очень неплохие. Но понятно, что, начиная особенно с середины этого года, ужесточилась кредитно-денежная политика Центрального банка, резко выросла ключевая ставка. Конечно, сильно ухудшилась, я бы сказал, регуляторика для банковского сектора. То есть повышается требование к капиталу, что всегда является для банков достаточно серьезным таким испытанием", - заявил Костин в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале. "Но банковский сектор в России испытывал много проблем – и 98-й год кризис я еще застал, и 2008−2009 очень тяжелый, пожалуй, был. Поэтому мы тренированы уже, я думаю, мы более спокойно умеем реагировать на это, знаем примерно, как действовать. Поэтому я думаю, что сейчас не самая тяжелая ситуация за последние 25 лет", - добавил банкир. Банк России прогнозирует чистую прибыль банковского сектора по итогам 2024 года на уровне 3,5-3,8 триллиона рублей. В 2023 году сектор получил чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей. Результат сектора за 11 месяцев этого года, как следует из данных ЦБ, уже превысил 3,5 триллиона рублей.
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россия, банки, втб, андрей костин
Экономика, РОССИЯ, Банки, ВТБ, Андрей Костин
16:07 24.12.2024
 
Регулирование банков в России сильно ухудшилось, заявил Костин

Костин: регулирование банков в России ухудшилось, но ситуация не самая тяжелая

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2022. Работа форума. День второй
ПМЭФ-2022. Работа форума. День второй - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Регулирование банков в России сильно ухудшилось в последнее время, но сейчас не самая тяжелая ситуация за последние 25 лет, сектор испытывал и ранее много трудностей, он натренирован, и заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"По итогам года банковский сектор будет иметь, наверно, рекордную прибыль ... В общем, показатели очень неплохие. Но понятно, что, начиная особенно с середины этого года, ужесточилась кредитно-денежная политика Центрального банка, резко выросла ключевая ставка. Конечно, сильно ухудшилась, я бы сказал, регуляторика для банковского сектора. То есть повышается требование к капиталу, что всегда является для банков достаточно серьезным таким испытанием", - заявил Костин в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале.
"Но банковский сектор в России испытывал много проблем – и 98-й год кризис я еще застал, и 2008−2009 очень тяжелый, пожалуй, был. Поэтому мы тренированы уже, я думаю, мы более спокойно умеем реагировать на это, знаем примерно, как действовать. Поэтому я думаю, что сейчас не самая тяжелая ситуация за последние 25 лет", - добавил банкир.
Банк России прогнозирует чистую прибыль банковского сектора по итогам 2024 года на уровне 3,5-3,8 триллиона рублей. В 2023 году сектор получил чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей. Результат сектора за 11 месяцев этого года, как следует из данных ЦБ, уже превысил 3,5 триллиона рублей.
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
Костин назвал российский фондовый рынок перспективным
16:03
 
ЭкономикаРОССИЯБанкиВТБАндрей Костин
 
 
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