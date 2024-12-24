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Регулирование банков в России сильно ухудшилось, заявил Костин

Регулирование банков в России сильно ухудшилось, заявил Костин - 24.12.2024, ПРАЙМ

Регулирование банков в России сильно ухудшилось, заявил Костин

Регулирование банков в России сильно ухудшилось в последнее время, но сейчас не самая тяжелая ситуация за последние 25 лет, сектор испытывал и ранее много... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T16:07+0300

2024-12-24T16:07+0300

2024-12-24T16:07+0300

экономика

россия

банки

втб

андрей костин

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Регулирование банков в России сильно ухудшилось в последнее время, но сейчас не самая тяжелая ситуация за последние 25 лет, сектор испытывал и ранее много трудностей, он натренирован, и заявил глава ВТБ Андрей Костин. "По итогам года банковский сектор будет иметь, наверно, рекордную прибыль ... В общем, показатели очень неплохие. Но понятно, что, начиная особенно с середины этого года, ужесточилась кредитно-денежная политика Центрального банка, резко выросла ключевая ставка. Конечно, сильно ухудшилась, я бы сказал, регуляторика для банковского сектора. То есть повышается требование к капиталу, что всегда является для банков достаточно серьезным таким испытанием", - заявил Костин в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале. "Но банковский сектор в России испытывал много проблем – и 98-й год кризис я еще застал, и 2008−2009 очень тяжелый, пожалуй, был. Поэтому мы тренированы уже, я думаю, мы более спокойно умеем реагировать на это, знаем примерно, как действовать. Поэтому я думаю, что сейчас не самая тяжелая ситуация за последние 25 лет", - добавил банкир. Банк России прогнозирует чистую прибыль банковского сектора по итогам 2024 года на уровне 3,5-3,8 триллиона рублей. В 2023 году сектор получил чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей. Результат сектора за 11 месяцев этого года, как следует из данных ЦБ, уже превысил 3,5 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20241224/kostin-853830916.html

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россия, банки, втб, андрей костин