Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о резком удорожании бензина в 2025 году - 24.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241224/benzin-853820172.html
Россиян предупредили о резком удорожании бензина в 2025 году
Россиян предупредили о резком удорожании бензина в 2025 году - 24.12.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о резком удорожании бензина в 2025 году
В 2025 году в России ожидается значительное повышение цен на бензин, сообщает портал news.ru, ссылаясь на экономиста и финансового аналитика Александра... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T09:38+0300
2024-12-24T09:38+0300
россия
топливо
бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/16/842491684_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_60852c7b236f3d2a9f11ce022f990346.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В 2025 году в России ожидается значительное повышение цен на бензин, сообщает портал news.ru, ссылаясь на экономиста и финансового аналитика Александра Разуваева. По его словам, стоимость бензина может вырасти на 10–20%, что превышает уровень официальной инфляции. Это связано с тем, что "Транснефть" резко увеличила тарифы после повышения налогов. Тем не менее, Разуваев отметил, что российский бензин по-прежнему остается одним из самых доступных в мире. Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) запретила автоэкспертам обсуждать цены на топливо, утверждая, что это может нарушить закон о конкуренции. Специалисты ФАС считают, что прогнозы о ценах на топливо в новом году могут оказать влияние на его стоимость в будущем, и поэтому они предупредили нескольких автоэкспертов, в том числе президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина. Ранее российское правительство объявило о решении продлить временный запрет на экспорт бензина до 31 января 2025 года, чтобы поддержать стабильность на внутреннем рынке топлива. Первоначально ограничения действовали с 1 марта по 31 августа, а затем были продлены до конца 2024 года.
https://1prime.ru/20241224/toplivo-853819884.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/16/842491684_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_a58a570fa616d91cd8555a59122ac7bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, топливо, бензин
РОССИЯ, топливо, Бензин
09:38 24.12.2024
 
Россиян предупредили о резком удорожании бензина в 2025 году

Экономист Разуваев заявил, что в 2025 году бензин подорожает на 10 — 20%

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В 2025 году в России ожидается значительное повышение цен на бензин, сообщает портал news.ru, ссылаясь на экономиста и финансового аналитика Александра Разуваева.
По его словам, стоимость бензина может вырасти на 10–20%, что превышает уровень официальной инфляции. Это связано с тем, что "Транснефть" резко увеличила тарифы после повышения налогов.
Тем не менее, Разуваев отметил, что российский бензин по-прежнему остается одним из самых доступных в мире.
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
Кабмин уточнил критерии биржевой продажи топлива 5-го класса
09:31
Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) запретила автоэкспертам обсуждать цены на топливо, утверждая, что это может нарушить закон о конкуренции. Специалисты ФАС считают, что прогнозы о ценах на топливо в новом году могут оказать влияние на его стоимость в будущем, и поэтому они предупредили нескольких автоэкспертов, в том числе президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.
Ранее российское правительство объявило о решении продлить временный запрет на экспорт бензина до 31 января 2025 года, чтобы поддержать стабильность на внутреннем рынке топлива. Первоначально ограничения действовали с 1 марта по 31 августа, а затем были продлены до конца 2024 года.
 
РОССИЯтопливоБензин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала