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Россиян предупредили о резком удорожании бензина в 2025 году

Россиян предупредили о резком удорожании бензина в 2025 году - 24.12.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о резком удорожании бензина в 2025 году

В 2025 году в России ожидается значительное повышение цен на бензин, сообщает портал news.ru, ссылаясь на экономиста и финансового аналитика Александра... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T09:38+0300

2024-12-24T09:38+0300

2024-12-24T09:38+0300

россия

топливо

бензин

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В 2025 году в России ожидается значительное повышение цен на бензин, сообщает портал news.ru, ссылаясь на экономиста и финансового аналитика Александра Разуваева. По его словам, стоимость бензина может вырасти на 10–20%, что превышает уровень официальной инфляции. Это связано с тем, что "Транснефть" резко увеличила тарифы после повышения налогов. Тем не менее, Разуваев отметил, что российский бензин по-прежнему остается одним из самых доступных в мире. Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) запретила автоэкспертам обсуждать цены на топливо, утверждая, что это может нарушить закон о конкуренции. Специалисты ФАС считают, что прогнозы о ценах на топливо в новом году могут оказать влияние на его стоимость в будущем, и поэтому они предупредили нескольких автоэкспертов, в том числе президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина. Ранее российское правительство объявило о решении продлить временный запрет на экспорт бензина до 31 января 2025 года, чтобы поддержать стабильность на внутреннем рынке топлива. Первоначально ограничения действовали с 1 марта по 31 августа, а затем были продлены до конца 2024 года.

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россия, топливо, бензин