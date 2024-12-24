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ФАС призвала ужесточить правила биржевых торгов бензином в России

ФАС призвала ужесточить правила биржевых торгов бензином в России - 24.12.2024, ПРАЙМ

ФАС призвала ужесточить правила биржевых торгов бензином в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает необходимым рассчитывать демпфер не только для марки Аи-92, но и Аи-95, также выступает за ужесточение... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T15:07+0300

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает необходимым рассчитывать демпфер не только для марки Аи-92, но и Аи-95, также выступает за ужесточение правил биржевых торгов, сообщило ведомство. "Для нивелирования волатильности стоимости топлива служба предлагает донастройку механизма демпфера. По мнению ведомства, необходимо рассчитывать демпфер отдельно для Аи-92 и Аи-95. ФАС России считает необходимым определить и закрепить предельную индикативную оптовую цену на автомобильный бензин марки Аи-95 для расчета демпфера по аналогии с Аи-92", - говорится в сообщении. "Кроме того, служба предлагает ужесточить правила проведения биржевых торгов. Сейчас обсуждается возможность принятия мер воздействия в случае, если один из участников приобретает 25% и более от общего объема торгов топливом за один день", - добавляется там же. Также ФАС напоминает о необходимости нефтяным компаниям участвовать в аукционе открытия, в котором на сегодняшний день участвует только "Газпром нефть". "Применение этого механизма позволит по специальному алгоритму определить цену и удовлетворить первые заявки торгового дня. Это позволит минимизировать возможности манипулирования и эффективно определить цену с учетом баланса спроса и предложения", - объяснили в антимонопольном ведомстве. Помимо этого, ФАС России проводит проверку соблюдения нефтяными компаниями критериев регулярности и равномерности реализации топлива на биржевых торгах. В ближайшее время служба намерена скорректировать эти критерии. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. Индикативная цена в 2024 году составляет 58 650 рублей за тонну для бензина и 55 500 рублей для дизтоплива.

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россия, фас рф, топливо