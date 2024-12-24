Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бензин слегка подорожал на бирже в России - 24.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241224/benzin-853833397.html
Бензин слегка подорожал на бирже в России
Бензин слегка подорожал на бирже в России - 24.12.2024, ПРАЙМ
Бензин слегка подорожал на бирже в России
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник слабо поднялась после снижения в начале недели, | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T17:07+0300
2024-12-24T17:07+0300
россия
бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/70/842207096_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7b269639b7c2cc6801f0eed5acacf2f6.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник слабо поднялась после снижения в начале недели, следует из материалов торгов. Так, цена марки Аи-92 за день выросла по территориальному индексу Европейской части России на 0,05%, до 51 080 рублей за тонну. А стоимость Аи-95 поднялась на 0,11% - до 54 226 рублей за тонну. При этом по итогам торгов вторника снизилась цена на дизельное топливо: тонна летнего дизтоплива подешевела на 0,15%, 53 250 рублей, зимнего - на 0,06%, до 69 007 рублей. Стоимость межсезонного дизельного топлива снизилась на 0,05%, до 55 457 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 0,63% - до 29 628 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросла на 3,37%, до 15 630 рублей за тонну. Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта этого года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
https://1prime.ru/20241224/benzin-853829088.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/70/842207096_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f27eefbc4ed667237ae239890a87c73d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бензин
РОССИЯ, Бензин
17:07 24.12.2024
 
Бензин слегка подорожал на бирже в России

Бензин Аи-92 и Аи-95 слегка подорожал на бирже в России во вторник

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник слабо поднялась после снижения в начале недели, следует из материалов торгов.
Так, цена марки Аи-92 за день выросла по территориальному индексу Европейской части России на 0,05%, до 51 080 рублей за тонну. А стоимость Аи-95 поднялась на 0,11% - до 54 226 рублей за тонну.
При этом по итогам торгов вторника снизилась цена на дизельное топливо: тонна летнего дизтоплива подешевела на 0,15%, 53 250 рублей, зимнего - на 0,06%, до 69 007 рублей. Стоимость межсезонного дизельного топлива снизилась на 0,05%, до 55 457 рублей за тонну.
Мазут вырос в цене на 0,63% - до 29 628 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросла на 3,37%, до 15 630 рублей за тонну.
Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.
Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта этого года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
ФАС призвала ужесточить правила биржевых торгов бензином в России
15:07
 
РОССИЯБензин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала