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Бензин слегка подорожал на бирже в России

Бензин слегка подорожал на бирже в России - 24.12.2024, ПРАЙМ

Бензин слегка подорожал на бирже в России

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник слабо поднялась после снижения в начале недели, | 24.12.2024, ПРАЙМ

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россия

бензин

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник слабо поднялась после снижения в начале недели, следует из материалов торгов. Так, цена марки Аи-92 за день выросла по территориальному индексу Европейской части России на 0,05%, до 51 080 рублей за тонну. А стоимость Аи-95 поднялась на 0,11% - до 54 226 рублей за тонну. При этом по итогам торгов вторника снизилась цена на дизельное топливо: тонна летнего дизтоплива подешевела на 0,15%, 53 250 рублей, зимнего - на 0,06%, до 69 007 рублей. Стоимость межсезонного дизельного топлива снизилась на 0,05%, до 55 457 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 0,63% - до 29 628 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросла на 3,37%, до 15 630 рублей за тонну. Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта этого года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.

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россия, бензин