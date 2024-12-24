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"Билайн" сэкономил 74 миллиона минут с помощью виртуального помощника
"Билайн" сэкономил 74 миллиона минут с помощью виртуального помощника - 24.12.2024, ПРАЙМ
"Билайн" сэкономил 74 миллиона минут с помощью виртуального помощника
Абоненты "Билайна" с начала года в общей сложности сэкономили более 74 миллионов минут (143 года) с помощью виртуального помощника, который обработал 366... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T06:37+0300
2024-12-24T06:37+0300
2024-12-24T06:37+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Абоненты "Билайна" с начала года в общей сложности сэкономили более 74 миллионов минут (143 года) с помощью виртуального помощника, который обработал 366 миллионов спамерских звонков, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора.
"За отчетный период виртуальный помощник "Билайна" обработал почти 366 миллионов звонков, что позволило сэкономить нашим клиентам свыше 74 миллионов минут (143 года). Благодаря этому наши пользователи могут тратить больше времени на важные дела, а не отвечать на нежелательные вызовы", - сообщили в компании на основании анализа данных с начала года.
Там отметили, что с января 2024 года антифрод-система заблокировала 27,2 миллиона мошенников. За этот же период от телефонных аферистов удалось спасти более 45 миллионов человек.
По подсчетам аналитиков, в 42% случаев жертвой мошенников становится женщины, средний возраст которых составляет 46 лет, тогда как в 58% - мужчины в возрасте 44 лет.
В компании добавили, что среди регионов наибольшую активность проявляли мошенники в центре России - там удалось спасти от их влияния более 10,3 миллиона человек. В Москве удалось обезопасить более 10,1 миллиона потенциальных жертв, на юге России - 10 миллионов, на западе страны - более 7,7 миллиона, а на востоке - более 6,9 миллиона клиентов.
В компании рассказали об одном из самых сложных инцидентов, который произошел 5 августа: мошеннические вызовы продолжались почти целый день. За это время аферисты пытались дозвониться до жертвы более 17 тысяч раз, но все попытки оказались безуспешными.
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технологии, финансы, москва, билайн
Технологии, Финансы, МОСКВА, Билайн
"Билайн" сэкономил 74 миллиона минут с помощью виртуального помощника
"Билайн" сэкономил более 74 миллионов минут с помощью виртуального помощника
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Абоненты "Билайна" с начала года в общей сложности сэкономили более 74 миллионов минут (143 года) с помощью виртуального помощника, который обработал 366 миллионов спамерских звонков, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора.
"За отчетный период виртуальный помощник "Билайна" обработал почти 366 миллионов звонков, что позволило сэкономить нашим клиентам свыше 74 миллионов минут (143 года). Благодаря этому наши пользователи могут тратить больше времени на важные дела, а не отвечать на нежелательные вызовы", - сообщили в компании на основании анализа данных с начала года.
Там отметили, что с января 2024 года антифрод-система заблокировала 27,2 миллиона мошенников. За этот же период от телефонных аферистов удалось спасти более 45 миллионов человек.
По подсчетам аналитиков, в 42% случаев жертвой мошенников становится женщины, средний возраст которых составляет 46 лет, тогда как в 58% - мужчины в возрасте 44 лет.
В компании добавили, что среди регионов наибольшую активность проявляли мошенники в центре России - там удалось спасти от их влияния более 10,3 миллиона человек. В Москве удалось обезопасить более 10,1 миллиона потенциальных жертв, на юге России - 10 миллионов, на западе страны - более 7,7 миллиона, а на востоке - более 6,9 миллиона клиентов.
В компании рассказали об одном из самых сложных инцидентов, который произошел 5 августа: мошеннические вызовы продолжались почти целый день. За это время аферисты пытались дозвониться до жертвы более 17 тысяч раз, но все попытки оказались безуспешными.