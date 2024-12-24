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Названы самые дорогие новогодние блюда в мире

Названы самые дорогие новогодние блюда в мире - 24.12.2024, ПРАЙМ

Названы самые дорогие новогодние блюда в мире

Самое дорогое традиционное блюдо на новогоднем или рождественском столе в этом году можно найти в Греции, а самое недорогое - в Белоруссии, выяснили... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T03:15+0300

2024-12-24T03:15+0300

2024-12-24T03:15+0300

бизнес

общество

белоруссия

греция

казахстан

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Самое дорогое традиционное блюдо на новогоднем или рождественском столе в этом году можно найти в Греции, а самое недорогое - в Белоруссии, выяснили корреспонденты РИА Новости по данным местных супермаркетов. Агентство проанализировало стоимость привычных новогодних блюд в разных странах мира. Для расчетов бралось блюдо весом около двух килограмм. Кроме того, для закусок и напитков, которые можно встретить на праздничном столе, учитывались 500 грамм картофеля, по 600 грамм помидоров и огурцов, по 1 килограмму апельсинов, мандаринов и винограда, а также по 400 грамм мясной нарезки и сыра, бутылка игристого вина и бутылка крепкого алкоголя по 750 миллилитров, полкило хлеба и традиционный десерт. ГЛАВНЫЙ НА СТОЛЕ Самым дорогим "гвоздем" праздничного стола оказалось греческое рагу из баранины с пастой орзо - 23,6 доллара. Следом расположился Казахстан - там говядина и специальное тесто для бешбармака стоят около 17,8 доллара. В тройку также вошла Австралия, где за индейку нужно будет отдать 11,1 доллара. Пятерку замкнули традиционные блюда из Таиланда и Венгрии. Так, курица, которую обычно едят тайцы в честь календарного Нового года, обойдется в 11 долларов. А венгерская фаршированная капуста, аналог наших голубцов, стоит 10,7 доллара. В Бразилии на Рождественском столе можно увидеть индейку: двухкилограммовая тушка будет стоить 10,5 долларов. Немного дешевле стоит утка, которую принято готовить в Германии на Рождество, и индюшка в Канаде, - 9,9 и 9,7 доллара соответственно. Горячее блюдо для праздничного стола в Китае - два килограмма карпа - обойдутся в 8,8 доллара. Замыкает десятку Мексика с традиционным для рождества тамале - кукурузной лепешкой с разными начинками, которую готовят, завернув в кукурузный лист. Такое блюдо с наполнением из свинины будет стоит 7,7 доллара. А самые недорогие горячие блюда на Рождество и Новый год в США, России и Белоруссии: индейка за 4,6 доллара и запеченная с картофелем курица за 4,6 и 4,5 доллара соответственно. ЕСЛИ НЕ ХВАТИЛО ОСНОВНОГО БЛЮДА Остальной праздничный стол из набора обойдется дороже всего в Китае - 92 доллара, из них сильнее всего по бюджету ударят алкогольные напитки. Они и в большинстве оставшихся стран будут самой большой статьей расходов на застолье. Далее расположился Казахстан, где из всего стола за 81 доллар дороже всего будет бутылка коньяка и игристого вина. Австралийцам за блюда для рождественского стола надо будет отдать 80 долларов, большая часть из которых приходится на бутылку виски. А в Таиланде - 78 долларов, при этом самыми затратными станут шампанское и мясная нарезка. В Греции праздничное застолье будет стоить 77 долларов, в которых заметную долю займет мясо и виноградная водка ципуро. В Канаде стол обойдется в 74 доллара, при этом заметную часть бюджета "съедят" бурбон и батончик нанаймо на десерт. Следом расположились новогодние и рождественские столы из Венгрии (69 долларов), Мексики (65 долларов), Бразилии (59 долларов) и Белоруссии (55 долларов). Для венгров самой дорогой частью застолья будет палинка (фруктовый бренди) и мясная нарезка, для мексиканцев - мясо и текила, у бразильцев - также мясная закуска, а еще местный праздничный коктейль из кашасы (ром из сахарного тростника) и лайма. Белорусам больше всего придется раскошелиться на торт и коньяк. Третьей по доступности блюд для застолья стала Германия, где набор будет стоить 54 доллара, из которых дороже всего традиционные пряники на десерт и сыр. Вторые США - здесь из застолья на 49 долларов больше всего бьют по кошельку алкоголь и пекановый пирог. А вот самый доступный стол в России - всего 32 доллара с самыми дорогими бутылкой коньяка, шампанского и тортом.

белоруссия

греция

казахстан

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бизнес, общество , белоруссия, греция, казахстан