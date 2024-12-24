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США утвердили оборонный бюджет на 2025 год
США утвердили оборонный бюджет на 2025 год - 24.12.2024, ПРАЙМ
США утвердили оборонный бюджет на 2025 год
Действующий американский президент Джо Байден подписал акт о средствах на национальную оборону на 2025 год. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T09:02+0300
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ВАШИНГТОН, 24 дек - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден подписал акт о средствах на национальную оборону на 2025 год. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Ранее оборонный бюджет, одобренных Байденом, был согласован обеими палатами американского конгресса.В среду, 18 декабря, сообщалось, что проект бюджета включал меры по усилению присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение заработной платы военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленной базы страны.Ранее в интервью телеканалу NBC News одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Украине, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
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США утвердили оборонный бюджет на 2025 год
Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год на сумму 895 миллиардов долларов
ВАШИНГТОН, 24 дек - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден подписал акт о средствах на национальную оборону на 2025 год. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.
Ранее оборонный бюджет, одобренных Байденом, был согласован обеими палатами американского конгресса.
В среду, 18 декабря, сообщалось, что проект бюджета включал меры по усилению присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение заработной платы военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленной базы страны.
Ранее в интервью телеканалу NBC News одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Украине, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Стало известно, сколько денег потратил Госдеп на украинских инфлюенсеров