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США утвердили оборонный бюджет на 2025 год - 24.12.2024, ПРАЙМ
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США утвердили оборонный бюджет на 2025 год
США утвердили оборонный бюджет на 2025 год - 24.12.2024, ПРАЙМ
США утвердили оборонный бюджет на 2025 год
Действующий американский президент Джо Байден подписал акт о средствах на национальную оборону на 2025 год. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T09:02+0300
2024-12-24T09:02+0300
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ВАШИНГТОН, 24 дек - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден подписал акт о средствах на национальную оборону на 2025 год. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Ранее оборонный бюджет, одобренных Байденом, был согласован обеими палатами американского конгресса.В среду, 18 декабря, сообщалось, что проект бюджета включал меры по усилению присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение заработной платы военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленной базы страны.Ранее в интервью телеканалу NBC News одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Украине, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
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США
09:02 24.12.2024
 
США утвердили оборонный бюджет на 2025 год

Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год на сумму 895 миллиардов долларов

© РИА Новости . Григорий Дубовицкий | Перейти в медиабанкКонгресс США.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Григорий Дубовицкий
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ВАШИНГТОН, 24 дек - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден подписал акт о средствах на национальную оборону на 2025 год. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.
Ранее оборонный бюджет, одобренных Байденом, был согласован обеими палатами американского конгресса.
В среду, 18 декабря, сообщалось, что проект бюджета включал меры по усилению присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение заработной платы военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленной базы страны.
Ранее в интервью телеканалу NBC News одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Украине, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
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