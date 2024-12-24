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Дайджест российских СМИ - 28 марта

Дайджест российских СМИ - 28 марта - 24.12.2024, ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ - 28 марта

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T02:18+0300

2024-12-24T02:18+0300

2024-12-24T02:18+0300

россия

рф

москва

сша

владимир путин

дональд трамп

роберт фицо

госдума

минздрав

югк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853815501.jpg?1734995930

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru - Железнодорожные разборки - Ремонт вагонов обойдется дороже утилизации - Вагоноремонтные предприятия в очередной раз увеличивают цены: рост стоимости работ с 2025 года запланирован на 20–40%. Операторы и владельцы подвижного состава отмечают, что такой уровень цен стимулирует отправку вагонов в отстой вместо ремонтов либо даже досрочную утилизацию при небольшом остаточном сроке службы. - Инфляция о двух концах - Кремль и Белый дом обсудили, кто и как будет бороться с ростом цен - В понедельник президент и премьер провели за день целых два экономических совещания по борьбе с инфляцией. Первое, у Владимира Путина, было посвящено постановке задачи — Кремль потребовал от правительства тщательной оценки бюджетных льгот для отраслей экономики и, в частности, субсидирования ставок по кредитам на предмет их влияния на рост предложения и цен. - ГОСТы из будущего - Для электровелосипедов придумали отдельную сертификацию - Росстандарт утвердил ГОСТ для сертификации ввозимых из-за рубежа и производимых на территории РФ электровелосипедов. С 1 марта 2025 года производители, желающие сертифицировать свои устройства, должны ограничить их максимальную скорость 25 км/ч и предусмотреть функцию автоматического снижения скорости. - Коллективная ответственность топ-мессенджеров - Голосовые вызовы в приложениях могут быть ограничены - Из-за роста активности мошенников в мессенджерах власти не исключают введение ограничений на звонки в них. Обсуждается как полная блокировка голосовых вызовов в приложениях, так и запрет на звонки из-за границы. - Недвижимость с человеческим лицом - Получить право собственности поможет биометрия - Правительство предлагает с 1 июля 2026 года при онлайн-регистрации прав собственности на недвижимость использовать биометрию в качестве дополнения к усиленной квалифицированной электронной подписи. Это избавит граждан от необходимого сейчас посещения МФЦ. - Назад к обществу потребления - Аналитики считают трансформацию модели роста экономики РФ свершившейся - Авторы свежих аналитических докладов уже подводят макроэкономические итоги 2024 года, все более уверенно фиксируя устойчивое торможение экономики и структурные сдвиги, сформировавшиеся в последнее время. Хотя экономисты разошлись с официальной оценкой внутригодовой динамики капитальных инвестиций, они уверены, что модель роста экономики РФ после череды потрясений возвращается к потребительской. - Спрос на нефть поддержит Индия - Мониторинг энергоресурсов - По итогам 2024 года рост спроса на нефть в Индии впервые превысит аналогичный показатель Китая и станет самым заметным в мире, следует из расчетов Управления энергетической информацией (EIA, независимое агентство внутри статистической службы США). - Новогодние построения - Парламентские партии отметят праздник мероприятиями в поддержку спецоперации - В новогодние праздники депутаты Госдумы от большинства парламентских партий, завершившие на прошлой неделе осеннюю сессию, продолжат свою работу, сделав акцент на поздравлении участников специальной военной операции (СВО) и их семей. - Губернаторы спешат соответствовать линии - Как главы регионов отреагировали на "Итоги года с Владимиром Путиным" - Руководители российских регионов продолжают отчитываться о мерах и решениях, принятых по итогам прямой линии с Владимиром Путиным. Вслед за традиционно моментальным разрешением бытовых проблем достучавшихся до президента россиян губернаторы перешли к стратегическим вопросам — например, по улучшению демографической ситуации. - В Белом доме не одобрили выборные инициативы СРЗП - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 23 декабря утвердила проекты отрицательных отзывов на две инициативы депутатов Госдумы от партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП), предлагавших внести изменения в избирательное законодательство - Первый законопроект, разработанный лидером эсеров Сергеем Мироновым, подразумевает проведение вторых туров голосования в одномандатных избирательных округах во всех случаях, когда в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не набрал более 50% голосов. - За растратой нашлась и взятка - Экс-мэра Сочи и его жену заподозрили в коррупции - Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, арестованный в конце сентября по обвинению в растрате, стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз экс-градоначальника заподозрили в получении взятки от местного предпринимателя на сумму более 43 миллионов рублей при посредничестве своей супруги, Янины Копайгородской. - Экс-главе "Автодора" скостили срок, но не ущерб - Сергей Кельбах получил 9 лет вместо 12, но остался должен почти два миллиарда рублей - На три года Мосгорсуд снизил наказание бывшему председателю правления государственной компании "Автодор" Сергею Кельбаху. Экс-чиновник в июне этого года был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, которое привело не только к удорожанию строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области, но и к срыву сроков ввода ее в строй, и получил 12 лет. - Борьба с ковидом вылилась в коррупцию - Глава предприятия—производителя вакцины "Конвасэл" осужден на девятилетний срок - На девять лет в колонию строгого режима отправил Головинский райсуд Москвы бывшего и. о. директора ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" (СПбНИИВС) Евгения Маковского. - СБУ обвинили в терроризме против своих - Агента украинской спецслужбы заочно арестовали за покушение на перебежчика в Москве - Как стало известно "Ъ", уголовное дело о покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова переквалифицировано с покушения на убийство на более тяжкую статью - теракт. По ней заочно арестованы для международного розыска гражданка Украины Ярослава Хрестина и ее сообщник. - Суд продлил срок от зачатия до родов - Ребенок, рожденный с помощью ЭКО, получит пенсию по потере кормильца - Химкинский городской суд Московской области обязал Социальный фонд России назначить пенсию по потере кормильца ребенку, который родился спустя почти год после смерти биологического отца с помощью технологий ЭКО. - Минздрав найдет средства при осложнениях - В России появится резерв для выплат компенсаций пострадавшим от прививок - Минздрав РФ создаст резерв средств для выплаты компенсаций в случае поствакцинальных осложнений у пациентов. В ведомстве пояснили, что действующая система расчета субвенций ограничена количеством получателей и не предусматривает возникновения новых обязательств. - Генпрокуратура выступила против многоженства - "Богословское заключение Совета улемов ДУМ РФ о "проблематике многоженства в мусульманском сообществе России" противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей",— заявили "Ъ" в понедельник в Генпрокуратуре. - Встречная Украина - Лидеры России и США готовы к переговорам о войне и мире - Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить пути окончания украинского конфликта. Ранее готовность к диалогу с Дональдом Трампом выразил и Владимир Путин. Дональд Трамп намерен предстать в роли выдающегося политического деятеля, спасшего человечество от третьей мировой войны. - Роберт Фицо решил обозначиться - Премьер Словакии побывал в Москве и выразил несогласие с Киевом по газовым вопросам, но уехал без готового решения - Премьер Словакии Роберт Фицо 22 декабря неожиданно побывал в Москве и стал третьим лидером стран Евросоюза, добравшимся до российской столицы после февраля 2022 года. - Золото добыло нового акционера - Структура Газпромбанка приобрела 22% ЮГК - Основной владелец крупного золотодобытчика ЮГК Константин Струков продал 22% акций фонду под управлением структуры Газпромбанка. Реализация пакета, рыночная стоимость которого в пятницу оценивалась в 33,3 миллиарда рублей, позволит погасить долговые обязательства связанных сторон, по которым ЮГК была поручителем. - Фитнес отжался - Рост рынка в 2024 году ускорился - Оборот фитнес-отрасли в России увеличился за год на 23%, достигнув 263 миллиардов рублей. Рост, опережающий показатели прошлых лет, обеспечили в том числе открытие новых полноформатных клубов и подорожание услуг. - Рынок скидывает шорты - Фондовый индекс растет на фоне активного закрытия коротких позиций - Российские инвесторы продолжают отыгрывать сохранение ключевой ставки Банком России. Индекс Московской биржи после пятинедельного перерыва закрылся выше уровня 2700 пунктов, а доходности краткосрочных ОФЗ впервые за три месяца опустились ниже 19% годовых. - Краткость - сестра страховки - Таксистам понадобились однодневные полисы - Ставшее обязательным для таксистов страхование гражданской ответственности перевозчика вызвало споры на рынке. Таксисты и часть страховщиков считают, что необходимо законодательно разрешить реализацию однодневных полисов, что поможет привлечь на рынок водителей, для которых это не основная работа. Другие участники страхового рынка настаивают, что это только усложнит работу всем, и советуют ограничить минимальный срок действия документа десятью днями. - Сокращение наличествует - Заемщикам дают меньше денег на короткие сроки - К началу декабря 2024 года сегмент кредитов наличными достиг минимумов за пять лет по средним срокам выдаваемых кредитов и одобряемых сумм при максимуме средних ставок. - Банки утоляют кадровый голод - Они не хотят переплачивать и переходят на обучение IT-специалистов - Банки продолжают предъявлять повышенный спрос на IT-кадры на фоне требований по импортозамещению, кибербезопасности, работе с большими данными и других вызовов. - Ремонт ушел на депозиты - Стоимость DIY-товаров начала снижаться - Ноябрь стал первым месяцем 2024 года, продемонстрировавшим снижение среднего чека на покупку товаров для ремонта и строительства. Это связано как с подорожанием такой продукции, так и с тем, что граждане пытаются экономить и хранить свободные средства на банковских депозитах. - "В нашей стране виноделие - это бизнес на любителя" - Президент Simple Group Максим Каширин о надвигающемся спаде продаж в отрасли - Российские виноделы в уходящем году пролоббировали заметное повышение пошлин на импорт продукции из "недружественных" стран. Однако это только привело к росту цен в том числе на местную продукцию. ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru - Российский суд впервые присудил пенсию рожденному после смерти отца ребенку - В Конституционном суде готовится решение о проверке норм закона "О страховых пенсиях" - Химкинский городской суд Московской области удовлетворил исковые требования москвички к Социальному фонду России (СФР) о праве ее ребенка получать пенсию по потере кормильца при условии, что беременность произошла уже после смерти супруга путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). - Что депутатам "Единой России" рекомендовали делать на новогодних праздниках - Им подготовили инструкции о том, как провести последние дни уходящего года - Депутатам Госдумы от "Единой России" предложили принять участие в предновогодних "утренниках", "танцевальных вечерах" и "квартирниках". Рекомендации не стоять в стороне от "марафона новогодних мероприятий" от центрального исполкома партии парламентарии получили на региональную неделю и новогодние праздники. - Прокуратура запросила 9 лет колонии бывшему топ-менеджеру "Сибера" - Сергей Куриляк обвиняется в хищении 10 миллионов рублей при поставке униформы для охранников предприятий "Ростеха" - Государственный обвинитель в ходе прений сторон запросил наказание в виде 9 лет колонии общего режима для бывшего замглавы холдинга "Сибер" Сергея Куриляка по делу о хищении порядка 10 миллионов рублей при поставке униформы для охранников предприятий ГК "Ростех", рассказал "Ведомостям" источник, знакомый с ходом процесса. Кроме того, прокурор попросил назначить в виде дополнительного наказания штраф в размере одного миллиона рублей. и запрет определенных действий сроком на три года после отбытия срока. - Мировое соглашение между прокуратурой и владельцами группы "Макфа" маловероятно - Заключение мировых соглашений в аналогичных делах встречается крайне редко - Бывшие собственники компании "Макфа" и их родственники предложили прокуратуре заключить мировое соглашение, по условиям которого они заплатят в бюджет 20 миллиардов рублей, об этом сообщил адвокат Игорь Трунов. - Дональд Трамп желает присоединить соседние страны - Такой эпатаж говорит о его готовности к реальным "крупным сделкам" - Избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести Гренландию. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social (TS). "В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью", – указал он. - Банки резко нарастили прибыль в ноябре - В основном это произошло за счет переоценки валюты на фоне ослабления рубля - Чистая прибыль банковского сектора в ноябре достигла 518 миллиардов рублей и в 1,5 раза превысила октябрьский результат (348 миллиардов рублей), говорится в новом обзоре ЦБ. Доходность на капитал (ROE) также возросла в 1,5 раза до 37% против 25,2% месяцем ранее. - В KPI губернаторов включили автоматизированные данные о рождаемости - Новый критерий эффективности глав регионов был введен указом президента в конце ноября - Эффективность региональных властей будет рассчитываться на основе автоматизированных данных о рождаемости в каждом субъекте, следует из проекта постановления правительства, утверждающего методики оценки деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и их органов исполнительной власти. - Бизнесу предложили создавать торговые дома за границей для расчетов - Такую услугу своим клиентам через посредников предлагает одна из крупнейших российских управляющих компаний – УК "Альфа-капитал" - Управляющая компания (УК) "Альфа-капитал" предложила бизнесу через посредников создавать собственные торговые дома за границей для проведения международных расчетов. - Олег Степанов: "Дипломатия и дипломаты нужны как раз во время кризиса" - Посол России в Канаде о состоянии двусторонних отношений, перспективах и проблемах их развития - В 2025 году в Канаде пройдут парламентские выборы. Многие эксперты считают шансы нынешнего премьер-министра Джастина Трюдо и его лейбористской партии остаться в правительстве крайне низкими. Именно они начали раскручивать "санкционный маховик" в отношении России, и сейчас отношения между странами номинальны, признается посол в Канаде Олег Степанов. - Cпрос на новогодние поездки на Северный Кавказ вырос на четверть - Интерес к этому направлению подогревают новые виды туристического отдыха - В предстоящие новогодние каникулы больше россиян, чем в прошлом году, отправится отдыхать в регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), следует из совместного исследования Минэка и сервиса "Островок". - За 2024 год российские специалисты нашли в софте 100 уязвимостей нулевого дня - Речь идет о таких "дырках", о которых не знают даже сами разработчики ПО - За 11 месяцев 2024 года команда исследователей Positive Technologies обнаружила 100 уязвимостей нулевого дня (уязвимость, о которой не знают сами авторы ПО) в продуктах мировых и отечественных разработчиков. - Итоги года с президентом собрали в 2024 году рекордную телеаудиторию - Трансляция в этом году привлекла больше политизированных зрителей и молодежи, считают эксперты - Трансляцию "Итогов года" с Владимиром Путиным (пресс-конференция была совмещена с прямой линией) 19 декабря в прямом эфире в среднем посмотрело 17 млн россиян старше четырех лет. - "Дочке" МТС дадут 10 миллиардов рублей на создание базовых станций сотовой связи - Из них 3 миллиарда рублей компания уже получила в 2023–2024 годах - Совокупные инвестиции акционеров разработчика базовых станций (БС) "Иртея" и государства в доработку оборудования связи и запуска его серийного производства до 2027 года превысят 10 миллиардов рублей. - Эксперты прогнозируют восстановление экспорта угля в декабре - Поставки растут за счет перевозок на Дальний Восток по соглашениям РЖД с регионами - Погрузка угля на экспорт в российских портах с 1 по 14 декабря выросла на 7% по сравнению с тем же периодом ноября и составила 6,8 миллионов тонн, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). - Продавцы пожаловались на высокие комиссии маркетплейсов и стоимость рекламы - Согласно опросу, это главные факторы, ограничивающие развитие e-commerce - Почти половина (46%) селлеров считают высокие комиссии маркетплейсов основным фактором, сдерживающим развитие бизнеса. 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Во сколько человеку обойдется зарегистрировать собственный бренд, когда можно будет забрать у американцев "Кока-Колу" и не запретят ли французы россиянам шампанское, в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов. - Разложить на атомы - Ректор МИФИ Шевченко: В вузах изменится роль магистратуры - Российские университеты - на пороге больших изменений. Уже в 2026 году все они перейдут на новую систему высшего образования. На что нужно обратить внимание за оставшийся год? Почему технарям сдавать четыре ЕГЭ? - Базисная проблема - Как в мире отреагировали на визит премьера Словакии в Москву - Премьер Словакии Роберт Фицо совершил короткий визит в Москву. Президент Владимир Путин, как проинформировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, встретился с Фицо в воскресенье. "Удалось поговорить и по двусторонним отношениям, которые, скажем так, существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии. - Санду придумала - В СВР заявили о подготовке Молдавией военной операции в Приднестровье - Правительство Молдавии ввело в стране режим чрезвычайного положения. Причиной стал риск остановки поставок российского газа через Украину в Приднестровье, где расположена Молдавская ГРЭС, генерирующая основной объем энергии для всей республики. - Бумажка станет уликой - За имитацию акцизных марок будет грозить срок - Наши законодатели уверены, что за имитацию акцизных марок их изготовителей, продавцов и покупателей надо привлекать к уголовной ответственности. - Найти баланс - Владимир Путин: Системная задача - переход к росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией - Экономика России должна иметь умеренную инфляцию и низкий уровень безработицы. Об этом в понедельник заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле. Особое внимание президент уделил вопросам льготного кредитования и нацпроектам. - От выборов до саммита - Политологи назвали ключевые итоги 2024 года - Выборы президента, программа "Время героев", налоговые изменения, саммит БРИКС, культурная переза- грузка - эти и другие события стали определяющими для уходящего года. В Фонде развития гражданского общества (ФоРГО) проанализировали итоги-2024. - Внимание на дорогу - Михаил Мишустин сообщил о расширении пятилетнего плана развития сети автотрасс - Свыше 46 миллиардов рублей правительством выделено, чтобы продолжать по всей стране строительство и приведение к нормативам дорожной сети, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. - Факты - Итальянец стал своим в донбассе - Молодой военный корреспондент из Италии Амедео Авондет - давний друг одного из российских воинских подразделений в Донбассе. Итальянец, в недавнем прошлом помощник депутата Европарламента, подружился с нашими бойцами во время съемок репортажей о событиях в регионе. - Минобороны - Освобожден поселок сторожевое, идет движение к великой новоселке - Российские военные освободили населенный пункт Сторожевое в Донбассе. Из- гнать вэсэушников из этого поселка в ДНР удалось бойцам группировки российских войск "Восток". Поселок расположен к западу от городов Угледар и Курахово неподалеку от границы с Запорожской областью. - Спецкомандировка - Дроны управляют огнем - Войска беспилотных систем (БПЛС), о создании которых заявил на итоговой коллегии минобороны глава военного ведомства Андрей Белоусов, - организационно-техническое продолжение тех процессов, что идут в войсках уже не один год. - Пленные - Переодевался в форму наших военных - Пленные военнослужащие ВСУ рассказали жуткие вещи о преступных приказах киевского режима. Григорий Шинкарев вспоминает, как получил приказ убивать мирное население, разговаривающее на русском языке на территории Курской области. "Те жители, которые разговаривают на украинском языке, их не трогать, пропускать, а тех, кто на русском языке, тех расстреливать. - Дрон для студента - АлтГУ поддерживает тренд на обучение беспилотным системам - Алтайский государственный университет - крупнейший вуз региона и единственный в Алтайском крае участник федерального проекта "Приоритет-2030" - знакомит школьников и студентов с возможностями в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). - На выход - в любую погоду - Суд объяснил, что снегопад и ветер не освобождают работника от обязанностей - Когда зима за окнами, метель наметает сугробы по всей стране, включая даже юг, очень актуальным как для граждан, так и для работодателей может оказаться решение, принятое Архангельским областным судом. - Пистолет по паспорту - Генпрокуратура: пневматику в стране больше не будут продавать несовершеннолетним - Минпромторг по предложению Генеральной прокуратуры запретил продавать несовершеннолетним, в том числе на маркетплейсах, и выдавать в пунктах выдачи пневматическое оружие мощностью свыше 0,5 Джоуля и товары, схожие с оружием. - Брызги пенного - Пиво подорожает в 2025 году из-за роста акцизов - Пивовары уведомляют магазины о росте отпускных цен на свою продукцию с Нового года на 9-10%. Главная причина - повышение акцизов. На конечной стоимости сказываются также инфляция и высокий спрос на пиво, считают эксперты. - Сорвало потолок - Резким взлетам и падениям цены биткоина нашли объяснение - К середине декабря самая популярная криптовалюта в мире- биткоин- стала стоить дороже 100 тысяч долларов и практические ежедневно ставила новые рекорды. В последние дни цена нырнула ниже 100 тысяч долларов и сейчас колеблется вблизи этой отметки. - Цена - договорная - Верховный суд объяснил, как вынудить собственника продать долю в квартире - Не секрет, что собственниками одной квартры нередко оказываются чужие друг другу люди - небольшая часть помещения может перейти к постороннему человеку в дар или по завещанию. - Самые деловые - Бизнес-путешествия из России в Марокко выросли в семь раз - Компании стали в семь раз чаще отправлять своих сотрудников в командировки в Марокко, но общая доля страны в заграничных бизнес-поездках все еще мала. В иностранных лидерах по общему объему деловых поездок остались Китай, Турция и Казахстан. - Шанс для Алис - В ФРГ выяснили, кого считать самым популярным кандидатом в канцлеры - Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АДГ) Алис Вайдель стала самым популярным кандидатом в канцлеры. Будь выборы главы немецкого правительства прямыми, за нее проголосовали бы 24 процента избирателей. - Операция "Саломе" - Предновогодняя неделя может стать решающей в противостоянии грузинских властей и оппозиции - В понедельник уходящая президент Грузии Саломе Зурабишвили (ее полномочия заканчиваются 29 декабря) собиралась более детально рассказать о дальнейших планах. Но на момент подписания номера "РГ"- так и не собралась. Впрочем, главная интрига ближайших дней заключается в том, рискнет ли г-жа Зурабишвили объявить дату новых парламентских выборов. - Чей путь будет? - Трамп хочет вернуть США контроль за Панамским каналом - Глава Панамы Хосе Рауль Мулино отреагировал на требование избранного президента США Дональда Трампа вернуть Америке Панамский канал. Возмущенный Мулино заявил, что "каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме, так будет и далее". - Совет для мамы - В Новгородской области выросло число отказов от абортов - В Боровичском, Валдайском и Старорусском районах Новгородской области в уходящем году отказались от абортов в два раза больше женщин, чем в прошлом. Именно эти территории участвуют в региональном пилотном проекте по повышению рождаемости. - В Шую на Рождество - Чем малые города привлекают туристов в новогодние каникулы - Интерес к праздничным путешествиям в небольшие города России этой зимой увеличился в 1,7 раза. Лидером по росту спроса у туристов стала старинная Шуя. Чем она притягивает гостей, какие еще направления популярны на Новый год и Рождество-2025 и сколько люди платят за такой отдых, выяснили в Центре исследований малых городов и "Яндекс Путешествиях". - Черный прибой - На Черноморском побережье Кубани продолжается выброс мазута и массово гибнут дельфины - Вчера в Анапу прибыли министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которые вместе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым провели оперативный штаб по ликвидации последствий аварии в Керченском проливе. Ситуация остается сложной. За последние дни у берегов Анапы и Новороссийска обнаружили десять погибших дельфинов. - Под один процент - Бизнес может взять микрокредит на льготных условиях - Предприниматели из Луганской Народной Республики могут получить льготный кредит по акции "Онлайн-касса". Сумма от 50 до 500 тысяч рублей выдается под один процент годовых на срок до трех лет. - Яна из прошлого - Якутске показали останки мамонтенка возрастом 50 тысяч лет - Музее мамонта Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) представили уникальной сохранности тушу мамонтенка, обнаруженного в 2024 году в Верхоянском районе Якутии. Останки в июне этого года местные жители нашли в местности Батагайка. Как отмечают ученые, геологический возраст мамонтенка может составлять 50 тысяч лет. - На уроки по ямам - Под Калининградом школьники каждый день идут два километра по бездорожью до автобуса - Школьный автобус высаживает ребят, проживающих в СНТ "Голубево", "Лира" и "Польдер" Гурьевского района, за 2,5 километра от дома. Оставшийся путь они преодолевают по оживленной трассе, бездорожью и в кромешной темноте. - Согласились на новое - Как будет работать Российско-Армянский университет - Россия и Армения обновили соглашение о работе Российско-Армянского университета (РАУ). Вуз был создан по соглашению между правительствами России и Армении в 1997 году. С тех пор условия соглашения не менялись. Пришло время обновить документ. - Жена мэра -посредник - В отношении экс-главы Сочи возбудили еще одно дело - Следователи МВД России возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского. "В ходе расследования дополнительно был установлен факт совершения еще одного особо тяжкого преступления. В ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку. - Засиделись на орбите - Космонавт Константин Борисов рассказал о границах возможностей человека и полете на Луну - Герой России, космонавт- испытатель, участник космической миссии SpaceX Crew-7 Константин Борисов в интервью "Российской газете" рассказал о том, как из преуспевающего бизнес-консультанта стать космонавтом, "в чьих интересах" работают на Международной космической станции и есть ли во Вселенной иные формы разумной жизни. - С детьми на удаленку - Работодателей призвали поддерживать семейных работников - Российская трехсторонняя комиссия подготовила рекомендации работодателям по поддержке семейных работников. Среди мер, которые будут помогать таким людям более эффективно трудиться, предоставление режима неполного рабочего времени по гибкому графику, возможность работать на удаленке. Также работодатели должны активнее предоставлять дополнительные оплачиваемые или неоплачиваемые дни отпуска работникам с детьми. ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru - С миру по плитке - Застройщикам хотят компенсировать затраты на кредиты - почему не все в правительстве готовы поддержать эту меру - Застройщики могут получить компенсацию затрат на кредиты - соответствующую меру поддержки строительной отрасли готовит Минстрой, узнали "Известия". Она коснётся части объектов, запущенных до 2024-го, и распространится на проекты 2025 и 2026 годов. На эти цели предлагается выделить 29,6 миллиардов рублей, из-за высоких кредитных ставок этого хватит лишь на восемь миллионов квадратных метров. - Торговле рад - Французский бизнес регулярно обращается в посольство РФ - Просьбы французских предпринимателей помочь выйти на российский рынок поступают в посольство РФ в Париже регулярно, заявили "Известиям" в диппредставительстве. Там подчеркнули: многие малые и средние фирмы в Пятой республике выживают благодаря торговле с Россией. - Лечебная культура - Список стратегически значимых препаратов закрепят в законе - Понятие перечня стратегически важных препаратов и механизмы его формирования внесут в закон о лекарственном обеспечении населения. Разработанный Минздравом законопроект поддержал кабмин. В перечне будут препараты, которые обеспечивают основные потребности российского здравоохранения. А попадание в список будет гарантировать приоритет в госзакупках. - В особо клубном размере - Как устроен кокаиновый трафик в столице и кто пользуется услугами московских продавцов дорогого порошка - Сотрудники столичной полиции задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков популярного клубного диджея с солидной партией кокаина - подозреваемый хранил у себя дома свыше 1,2 килограмма наркотического средства. Обыск проводился в рамках другого уголовного дела о незаконном обороте запрещённых веществ. - "Тесним врага от Горловки, чтобы не обстреливали гражданских" - Как артиллеристы 51-й Донецкой армии поддерживают пехоту на торецком направлении - Российские войска ведут активные бои за Торецк. Это один из важных узлов украинской обороны. В 2014 году после его захвата начались непрекращающиеся атаки ВСУ на Горловку, которая и сегодня подвергается обстрелам со стороны Украины из этого района. - По полной программы - Путин поручил донастроить льготное кредитование - Льготные кредитные программы в России должны быть донастроены с учётом борьбы с инфляцией и жёсткой бюджетной политики. Об этом Владимир Путин заявил 23 декабря на совещании по экономическим вопросам. - Ответ за действия - В Сирии начались суды над близкими к Асаду военными - Новые власти Сирии начали серию судов в отношении военных, связанных с режимом Башара Асада и обвиняемых в военных преступлениях, сообщили "Известиям" в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. Кампания нацелена на офицеров, местных ополченцев и информаторов, работавших на бывшее сирийское руководство. - Дорогу гостю - Москва прорабатывает возможность визита президента Сальвадора - Россия и Сальвадор работают над организацией визита лидера республики Найиба Букеле в Москву. Ранее президент латиноамериканской страны выразил интерес посетить российскую столицу, но, учитывая зависимость Сальвадора от США, возможность поездки во многом зависит от политики Трампа по отношению к РФ. - "Чтобы в ближайшие годы у нас появились сети 5G, нужно активно работать уже сейчас" - Вице-президент МТС Виктор Белов - о том, как изменит рынок отечественное телекомоборудование и что даст российским абонентам связь пятого поколения - В этом году в стране началось импортозамещение сложного телеком оборудования для сотовых сетей, о котором так долго говорили российские чиновники и бизнес. Так, МТС приступила к эксплуатации на своих сетях базовых станций компании "Иртея" (оператор является одним из её акционеров). Речь идёт о 200 станциях, которые устанавливаются в 37 регионах РФ. - Чёрным по берегу - С пляжей Анапы вывезли уже 21 тыс. тонн загрязнённого мазутом песка - Из наиболее поражённых мест черноморского побережья в Анапе - станицы Благовещенской и села Витязево - вывезли уже больше 14 тысяч тысяч загрязнённого песка, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Он приехал осмотреть территорию, пострадавшую после аварии двух танкеров с нефтепродуктами. - Принтерские гонки - Роборуку научили печатать хрящи и ткани на теле пациента - Роборука напечатает индивидуальные биоимплантаты прямо во время операций. Российские учёные дополнили существующую технологию с помощью уникальной модульной насадки - кисти, которая способна воспроизводить хрящи и мягкие ткани. - Комплексный подход - Как обеспечить безопасность на федеральных автотрассах - Федеральные автомобильные трассы - основа автодорожной сети России. На них приходится значительная доля пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом. Именно поэтому безопасность на этих дорогах - одна из основных задач государства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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