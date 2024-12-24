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"Через агентов влияния". Британия использует миграцию для дестабилизации РФ

"Через агентов влияния". Британия использует миграцию для дестабилизации РФ - 24.12.2024, ПРАЙМ

"Через агентов влияния". Британия использует миграцию для дестабилизации РФ

Британская разведка ведет активную подрывную деятельность в Российской Федерации, выбрав основным инструментом миграционную политику. Об этом заявил депутат ГД... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T17:30+0300

2024-12-24T17:30+0300

2024-12-24T17:31+0300

политика

россия

великобритания

подрывная работа

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Британская разведка ведет активную подрывную деятельность в Российской Федерации, выбрав основным инструментом миграционную политику. Об этом заявил депутат ГД РФ Андрей Луговой, фрагмент выступления которого был показан в программе Никиты Михалкова "Бесогон".Апеллируя к конкретным примерам, Луковой рассказал о подрывной войне, которую Великобритания ведет против России. В частности, он напомнил о недавней высылке из Российской Федерации шестерых сотрудников политотдела посольства Великобритании. По словам депутата, высланные дипломаты принимали непосредственное участие в координации протестных движений и продвижении миграционных инициатив в России.Высланные британские дипломаты, как отметил Луговой, координировали деятельность так называемых агентов влияния. Через этих "агентов" была сформирована сеть, которая, например, под предлогом оказания помощи мигрантам обеспечивала юридическое прикрытие радикальных элементов. Финансирование этой подрывной деятельности, по данным депутата, осуществлялось Форин-офисом, который, задействуя агентов влияния, пытается провоцировать конфликты внутри Российской Федерации.По данным Лугового, только в 2022 году на реализацию проектов в миграционной сфере в России, которые координировались через указанные выше сети, британское внешнеполитическое ведомство израсходовало свыше 225 млн рублей.

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россия, великобритания, подрывная работа