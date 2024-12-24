https://1prime.ru/20241224/dikobraz-853827236.html
В США назвали "модель дикобраза" способом сохранить мир на Украине
В США назвали "модель дикобраза" способом сохранить мир на Украине - 24.12.2024, ПРАЙМ
В США назвали "модель дикобраза" способом сохранить мир на Украине
Западным союзникам Киева следует сотрудничать с украинской стороной в сфере безопасности по "модели дикобраза", отметил в материале для издания Foreign Affaiers | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T13:52+0300
2024-12-24T13:52+0300
2024-12-24T13:52+0300
политика
сша
украина
россия
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Западным союзникам Киева следует сотрудничать с украинской стороной в сфере безопасности по "модели дикобраза", отметил в материале для издания Foreign Affaiers политолог Сэмуел Шарап.Согласно автору материала, "модель дикобраза" подразумевает усиление оборонного потенциала ВСУ, а не наступательного."Если Киев будет убежден, что его безопасность гарантирована, он сможет сосредоточиться на экономическом восстановлении и демократии, а не на том, чтобы стать гарнизонным государством", — заметил эксперт.Автор указывает, что усиление наступательного потенциала ВСУ может увеличить вероятность второй спецоперации, так как Кремль может рассматривать его как угрозу.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
https://1prime.ru/20241224/snaryady-853827098.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, россия, переговоры
Политика, США, УКРАИНА, РОССИЯ, переговоры
В США назвали "модель дикобраза" способом сохранить мир на Украине
Политолог Шарап назвал "модель дикобраза" способом сохранить мир на Украине
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ.
Западным союзникам Киева следует сотрудничать с украинской стороной в сфере безопасности по "модели дикобраза", отметил
в материале для издания Foreign Affaiers политолог Сэмуел Шарап.
Согласно автору материала, "модель дикобраза" подразумевает усиление оборонного потенциала ВСУ, а не наступательного.
"Если Киев будет убежден, что его безопасность гарантирована, он сможет сосредоточиться на экономическом восстановлении и демократии, а не на том, чтобы стать гарнизонным государством", — заметил эксперт.
Автор указывает, что усиление наступательного потенциала ВСУ может увеличить вероятность второй спецоперации, так как Кремль может рассматривать его как угрозу.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
WP: на Украине нарочно отправили на фронт бракованные снаряды