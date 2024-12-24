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В США назвали "модель дикобраза" способом сохранить мир на Украине

В США назвали "модель дикобраза" способом сохранить мир на Украине - 24.12.2024, ПРАЙМ

В США назвали "модель дикобраза" способом сохранить мир на Украине

Западным союзникам Киева следует сотрудничать с украинской стороной в сфере безопасности по "модели дикобраза", отметил в материале для издания Foreign Affaiers | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T13:52+0300

2024-12-24T13:52+0300

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Западным союзникам Киева следует сотрудничать с украинской стороной в сфере безопасности по "модели дикобраза", отметил в материале для издания Foreign Affaiers политолог Сэмуел Шарап.Согласно автору материала, "модель дикобраза" подразумевает усиление оборонного потенциала ВСУ, а не наступательного."Если Киев будет убежден, что его безопасность гарантирована, он сможет сосредоточиться на экономическом восстановлении и демократии, а не на том, чтобы стать гарнизонным государством", — заметил эксперт.Автор указывает, что усиление наступательного потенциала ВСУ может увеличить вероятность второй спецоперации, так как Кремль может рассматривать его как угрозу.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

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сша, украина, россия, переговоры