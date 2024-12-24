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США получили образцы вируса Эбола из Сьерра-Леоне, заявили в МО России

США получили образцы вируса Эбола из Сьерра-Леоне, заявили в МО России - 24.12.2024, ПРАЙМ

США получили образцы вируса Эбола из Сьерра-Леоне, заявили в МО России

Соединенные Штаты получили образцы вируса Эбола, которые были незаконно выведены из Сьерра-Леоне в 2014 году. Об этом в рамках брифинга рассказал замначальника... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T10:44+0300

2024-12-24T10:44+0300

2024-12-24T10:44+0300

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты получили образцы вируса Эбола, которые были незаконно выведены из Сьерра-Леоне в 2014 году. Об этом в рамках брифинга рассказал замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев."Напомню, что в настоящее время деятельность компании "Метабиота" прекращена на территории Африки. В соответствии с отчетом международной группы экспертов, принимавших участие в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в 2014 году в Сьерра-Леоне, персонал компании скрывал факты привлечения к работам сотрудников Пентагона", - заявил он.По словам Ртищева, образцы вируса были незаконно выведены и переданы в Научно-исследовательский институт инфекционных болезней армии США.

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