https://1prime.ru/20241224/ekspert-853816827.html
Эксперт рассказала о новой мошеннической схеме в России
Эксперт рассказала о новой мошеннической схеме в России - 24.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о новой мошеннической схеме в России
Новая мошенническая схема набирает популярность в России: злоумышленники имитируют взлом аккаунта на портале госуслуг и последующий набор микрозаймов, чтобы... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T04:37+0300
2024-12-24T04:37+0300
2024-12-24T04:37+0300
технологии
финансы
россия
москва
whatsapp
социальный фонд
мтс
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Новая мошенническая схема набирает популярность в России: злоумышленники имитируют взлом аккаунта на портале госуслуг и последующий набор микрозаймов, чтобы вынудить жертву запаниковать и начать переводить деньги якобы на "безопасный счет", рассказала РИА Новости коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.
"Сейчас набирает популярность мошенническая схема, когда злоумышленники имитируют взлом госуслуг и последующий набор микрозаймов, чтобы побудить жертву атаки запаниковать и самовольно начать продавать активы и переводить деньги на "безопасный счет", - рассказала она.
По словам эксперта, первый звонок поступает в WhatsApp c ника "Социальный фонд", якобы для записи на перерасчет пенсии, при этом у жертвы просят код от МТС ID. Далее следует звонок якобы от поддержки госуслуг с текстом: "кто-то пытается украсть данные, мы вам поможем". При этом злоумышленники, чтобы вызвать доверие, предлагают жертве записать разговор и обратиться в полицию.
"Параллельно идут поддельные смс о входе в личный кабинет разных МФО, якобы пуши о переводе денег в разные банки из МФО (видимо, по одобренным займам). И когда жертва атаки начинает уже всерьез паниковать, с ней связываются или "полиция", или "банк", и для защиты средств она сама переводит все свои деньги на "безопасный счет" или же передает подставному "курьеру из Центробанка" наличными", - пояснила Верестникова.
Она отметила, что на самом деле злоумышленники даже не пытаются получить доступ к госуслугам и не берут займы (проверка кредитной истории в БКИ подтверждает – даже попыток оформления займов не было).
"Цель этой активности – заставить человека поверить, что он реально стал жертвой мошенников, запаниковать, и тогда в состоянии аффекта он уже будет делать то, что говорят злоумышленники", - пояснила эксперт.
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технологии, финансы, россия, москва, whatsapp, социальный фонд, мтс
Технологии, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, WhatsApp, Социальный фонд, МТС
Эксперт рассказала о новой мошеннической схеме в России
Эксперт Верестникова: мошенники имитируют взлом аккаунта на портале госуслуг
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Новая мошенническая схема набирает популярность в России: злоумышленники имитируют взлом аккаунта на портале госуслуг и последующий набор микрозаймов, чтобы вынудить жертву запаниковать и начать переводить деньги якобы на "безопасный счет", рассказала РИА Новости коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.
"Сейчас набирает популярность мошенническая схема, когда злоумышленники имитируют взлом госуслуг и последующий набор микрозаймов, чтобы побудить жертву атаки запаниковать и самовольно начать продавать активы и переводить деньги на "безопасный счет", - рассказала она.
По словам эксперта, первый звонок поступает в WhatsApp c ника "Социальный фонд", якобы для записи на перерасчет пенсии, при этом у жертвы просят код от МТС ID. Далее следует звонок якобы от поддержки госуслуг с текстом: "кто-то пытается украсть данные, мы вам поможем". При этом злоумышленники, чтобы вызвать доверие, предлагают жертве записать разговор и обратиться в полицию.
"Параллельно идут поддельные смс о входе в личный кабинет разных МФО, якобы пуши о переводе денег в разные банки из МФО (видимо, по одобренным займам). И когда жертва атаки начинает уже всерьез паниковать, с ней связываются или "полиция", или "банк", и для защиты средств она сама переводит все свои деньги на "безопасный счет" или же передает подставному "курьеру из Центробанка" наличными", - пояснила Верестникова.
Она отметила, что на самом деле злоумышленники даже не пытаются получить доступ к госуслугам и не берут займы (проверка кредитной истории в БКИ подтверждает – даже попыток оформления займов не было).
"Цель этой активности – заставить человека поверить, что он реально стал жертвой мошенников, запаниковать, и тогда в состоянии аффекта он уже будет делать то, что говорят злоумышленники", - пояснила эксперт.