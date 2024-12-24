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ЕС обеспокоен ростом движения в сторону России, пишут СМИ
ЕС обеспокоен ростом движения в сторону России, пишут СМИ - 24.12.2024, ПРАЙМ
ЕС обеспокоен ростом движения в сторону России, пишут СМИ
Евросоюз испытывает тревогу по поводу растущего движения в Европе в сторону России. Об этом говорится в материале газеты Pais. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T10:53+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Евросоюз испытывает тревогу по поводу растущего движения в Европе в сторону России. Об этом говорится в материале газеты Pais."Растущее движение в сторону Путина вызывает тревогу в Европейском союзе", - сказано в публикации.Отмечается, что одним из последних примеров такого рода движения является визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву.Визит Фицо произошел на фоне спора с Киевом относительно транзита российского газа, что вызвал дискомфорт в Европейском союзе. Встреча президента России Владимира Путина и Фицо проходила в Кремле и длилась около двух часов. Сообщалось, что стороны обсудили ряд вопросов, в том числе поставку энергоресурсов в Словакию.
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ес, россия
ЕС обеспокоен ростом движения в сторону России, пишут СМИ
Pais: ЕС испытывает тревогу по поводу растущего движения в Европе в сторону РФ
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Евросоюз испытывает тревогу по поводу растущего движения в Европе в сторону России. Об этом говорится в материале газеты Pais.
"Растущее движение в сторону Путина вызывает тревогу в Европейском союзе", - сказано в публикации.
Отмечается, что одним из последних примеров такого рода движения является визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву.
Визит Фицо произошел на фоне спора с Киевом относительно транзита российского газа, что вызвал дискомфорт в Европейском союзе. Встреча президента России Владимира Путина и Фицо проходила в Кремле и длилась около двух часов. Сообщалось, что стороны обсудили ряд вопросов, в том числе поставку энергоресурсов в Словакию.
Россия в январе-ноябре нарастила поставки газа в ЕС на четверть