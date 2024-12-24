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ЕС обеспокоен ростом движения в сторону России, пишут СМИ

ЕС обеспокоен ростом движения в сторону России, пишут СМИ - 24.12.2024, ПРАЙМ

ЕС обеспокоен ростом движения в сторону России, пишут СМИ

Евросоюз испытывает тревогу по поводу растущего движения в Европе в сторону России. Об этом говорится в материале газеты Pais. | 24.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Евросоюз испытывает тревогу по поводу растущего движения в Европе в сторону России. Об этом говорится в материале газеты Pais."Растущее движение в сторону Путина вызывает тревогу в Европейском союзе", - сказано в публикации.Отмечается, что одним из последних примеров такого рода движения является визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву.Визит Фицо произошел на фоне спора с Киевом относительно транзита российского газа, что вызвал дискомфорт в Европейском союзе. Встреча президента России Владимира Путина и Фицо проходила в Кремле и длилась около двух часов. Сообщалось, что стороны обсудили ряд вопросов, в том числе поставку энергоресурсов в Словакию.

https://1prime.ru/20241223/rossija-853787583.html

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