Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС обеспокоен ростом движения в сторону России, пишут СМИ - 24.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241224/es-853822040.html
ЕС обеспокоен ростом движения в сторону России, пишут СМИ
ЕС обеспокоен ростом движения в сторону России, пишут СМИ - 24.12.2024, ПРАЙМ
ЕС обеспокоен ростом движения в сторону России, пишут СМИ
Евросоюз испытывает тревогу по поводу растущего движения в Европе в сторону России. Об этом говорится в материале газеты Pais. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T10:53+0300
2024-12-24T10:53+0300
политика
ес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Евросоюз испытывает тревогу по поводу растущего движения в Европе в сторону России. Об этом говорится в материале газеты Pais."Растущее движение в сторону Путина вызывает тревогу в Европейском союзе", - сказано в публикации.Отмечается, что одним из последних примеров такого рода движения является визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву.Визит Фицо произошел на фоне спора с Киевом относительно транзита российского газа, что вызвал дискомфорт в Европейском союзе. Встреча президента России Владимира Путина и Фицо проходила в Кремле и длилась около двух часов. Сообщалось, что стороны обсудили ряд вопросов, в том числе поставку энергоресурсов в Словакию.
https://1prime.ru/20241223/rossija-853787583.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, россия
Политика, ЕС, РОССИЯ
10:53 24.12.2024
 
ЕС обеспокоен ростом движения в сторону России, пишут СМИ

Pais: ЕС испытывает тревогу по поводу растущего движения в Европе в сторону РФ

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© fotolia.com / moonrun
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Евросоюз испытывает тревогу по поводу растущего движения в Европе в сторону России. Об этом говорится в материале газеты Pais.
"Растущее движение в сторону Путина вызывает тревогу в Европейском союзе", - сказано в публикации.
Отмечается, что одним из последних примеров такого рода движения является визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву.
Визит Фицо произошел на фоне спора с Киевом относительно транзита российского газа, что вызвал дискомфорт в Европейском союзе. Встреча президента России Владимира Путина и Фицо проходила в Кремле и длилась около двух часов. Сообщалось, что стороны обсудили ряд вопросов, в том числе поставку энергоресурсов в Словакию.
Газовая горелка
Россия в январе-ноябре нарастила поставки газа в ЕС на четверть
Вчера, 05:17
 
ПолитикаЕСРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала