https://1prime.ru/20241224/estoniya-853825354.html

Россия не собирается закрывать границу с Эстонией, заявили в МИД

Россия не собирается закрывать границу с Эстонией, заявили в МИД - 24.12.2024, ПРАЙМ

Россия не собирается закрывать границу с Эстонией, заявили в МИД

Пограничные пункты пропуска на границе с Эстонией с российской стороны продолжают работать, закрывать границу не планируется, заявила официальный представитель... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T12:48+0300

2024-12-24T12:48+0300

2024-12-24T12:48+0300

россия

эстония

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Пограничные пункты пропуска на границе с Эстонией с российской стороны продолжают работать, закрывать границу не планируется, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."С учетом распространения со стороны Эстонии полностью недостоверной информации полагаем необходимым довести до сведения общественности, что пограничные пункты пропуска с российской стороны продолжают работать, закрытие границы Россией не планируется", - отметила представитель внешнеполитического ведомства России.Захарова также отметила, что Россия готова принять всех гостей, прибывающих в страну в соответствии с законодательством.Ранее СМИ сообщали, что эстонская сторона получит от Еврокомиссии 19,4 миллиона евро на защиту границ с Россией.

https://1prime.ru/20241011/estoniya-852125229.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эстония, мид