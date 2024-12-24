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Россия не собирается закрывать границу с Эстонией, заявили в МИД - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Россия не собирается закрывать границу с Эстонией, заявили в МИД
Россия не собирается закрывать границу с Эстонией, заявили в МИД - 24.12.2024, ПРАЙМ
Россия не собирается закрывать границу с Эстонией, заявили в МИД
Пограничные пункты пропуска на границе с Эстонией с российской стороны продолжают работать, закрывать границу не планируется, заявила официальный представитель... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T12:48+0300
2024-12-24T12:48+0300
россия
эстония
мид
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Пограничные пункты пропуска на границе с Эстонией с российской стороны продолжают работать, закрывать границу не планируется, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."С учетом распространения со стороны Эстонии полностью недостоверной информации полагаем необходимым довести до сведения общественности, что пограничные пункты пропуска с российской стороны продолжают работать, закрытие границы Россией не планируется", - отметила представитель внешнеполитического ведомства России.Захарова также отметила, что Россия готова принять всех гостей, прибывающих в страну в соответствии с законодательством.Ранее СМИ сообщали, что эстонская сторона получит от Еврокомиссии 19,4 миллиона евро на защиту границ с Россией.
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россия, эстония, мид
РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, МИД
12:48 24.12.2024
 
Россия не собирается закрывать границу с Эстонией, заявили в МИД

МИД: Россия не планирует закрывать границу с Эстонией, пункты пропуска работают

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Пограничные пункты пропуска на границе с Эстонией с российской стороны продолжают работать, закрывать границу не планируется, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"С учетом распространения со стороны Эстонии полностью недостоверной информации полагаем необходимым довести до сведения общественности, что пограничные пункты пропуска с российской стороны продолжают работать, закрытие границы Россией не планируется", - отметила представитель внешнеполитического ведомства России.
Захарова также отметила, что Россия готова принять всех гостей, прибывающих в страну в соответствии с законодательством.
Ранее СМИ сообщали, что эстонская сторона получит от Еврокомиссии 19,4 миллиона евро на защиту границ с Россией.
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