https://1prime.ru/20241224/estoniya-853836584.html

НА границе России и Эстонии образовались очереди

НА границе России и Эстонии образовались очереди - 24.12.2024, ПРАЙМ

НА границе России и Эстонии образовались очереди

В преддверии праздников возрос поток граждан из Эстонии в Российскую Федерацию, с эстонской стороны образуются очереди из желающих пересечь границу в Псковской... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T18:50+0300

2024-12-24T18:50+0300

2024-12-24T18:51+0300

политика

российско-эстонская граница

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В преддверии праздников возрос поток граждан из Эстонии в Российскую Федерацию, с эстонской стороны образуются очереди из желающих пересечь границу в Псковской области, говорится в сообщении Северо-Западного таможенного управления. По данным ведомства, скопление граждан на стороне Эстонии обусловлено тем, что эстонские органы проводят длительный контроль граждан и багажа, а кроме того, перехода эстонского пункта пропуска "Нарва-1" с круглосуточного на режим работы с 7.00 до 23.00.

https://1prime.ru/20241215/sanktsii-853589545.html

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российско-эстонская граница