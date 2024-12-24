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НА границе России и Эстонии образовались очереди
НА границе России и Эстонии образовались очереди - 24.12.2024, ПРАЙМ
НА границе России и Эстонии образовались очереди
В преддверии праздников возрос поток граждан из Эстонии в Российскую Федерацию, с эстонской стороны образуются очереди из желающих пересечь границу в Псковской... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T18:50+0300
2024-12-24T18:50+0300
2024-12-24T18:51+0300
политика
российско-эстонская граница
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В преддверии праздников возрос поток граждан из Эстонии в Российскую Федерацию, с эстонской стороны образуются очереди из желающих пересечь границу в Псковской области, говорится в сообщении Северо-Западного таможенного управления. По данным ведомства, скопление граждан на стороне Эстонии обусловлено тем, что эстонские органы проводят длительный контроль граждан и багажа, а кроме того, перехода эстонского пункта пропуска "Нарва-1" с круглосуточного на режим работы с 7.00 до 23.00.
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российско-эстонская граница
Политика, российско-эстонская граница
НА границе России и Эстонии образовались очереди
СЗТУ: на границе РФ и Эстонии возникли очереди из-за строго контроля КПП Эстонии
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В преддверии праздников возрос поток граждан из Эстонии в Российскую Федерацию, с эстонской стороны образуются очереди из желающих пересечь границу в Псковской области, говорится в сообщении Северо-Западного таможенного управления.
По данным ведомства, скопление граждан на стороне Эстонии обусловлено тем, что эстонские органы проводят длительный контроль граждан и багажа, а кроме того, перехода эстонского пункта пропуска "Нарва-1" с круглосуточного на режим работы с 7.00 до 23.00.
Эстония ввела санкции против грузинских чиновников, включая премьера