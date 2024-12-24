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В ФАС оценили тепы роста цен на топливо на российских заправках

В ФАС оценили тепы роста цен на топливо на российских заправках - 24.12.2024, ПРАЙМ

В ФАС оценили тепы роста цен на топливо на российских заправках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит анализ цен на бензин и дизтопливо на заправках в России, сейчас рост цен не превышает темпов инфляции,... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T15:05+0300

2024-12-24T15:05+0300

2024-12-24T15:05+0300

россия

фас рф

топливо

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит анализ цен на бензин и дизтопливо на заправках в России, сейчас рост цен не превышает темпов инфляции, сообщили журналистам в ведомстве. "Служба анализирует цены на 12 тысячах АЗС в Российской Федерации, куда входят как АЗС вертикально-интегрированных компаний, так и независимых. В настоящее время изменение цен на бензин и дизтопливо не превышает уровень инфляции", - сообщили в ФАС. По данным Росстата, инфляция в ноябре в России составила 8,88% в годовом выражении. Это больше, чем прогнозы Минэкономразвития (7,3%) и ЦБ (8-8,5%) на этот год. В 2025 году министерство ожидает замедления роста цен до 4,5%, а регулятор – до 4,5-5%. Ситуация с ценообразованием на топливо находится под контролем ФАС и других ведомств, отметили в антимонопольной службе. Что касается стоимости топлива в оптовом сегменте, то, например, цена зимнего дизельного топлива за последний месяц снизилась на 6,3%, подсчитали в ФАС. Там добавили, что сейчас в территориальных органах ФАС рассматривается 11 антимонопольных дел, возбужденных по признакам незаконного роста стоимости бензина и дизеля на заправках как крупных нефтяных компаний, так и независимых. А за последние 2 года на топливном рынке было возбуждено 30 антимонопольных дел.

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россия, фас рф, топливо