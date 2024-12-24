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Контейнерный рынок России вырос на 5,8 процента

Контейнерный рынок России вырос на 5,8 процента - 24.12.2024, ПРАЙМ

Контейнерный рынок России вырос на 5,8 процента

Российский контейнерный рынок за январь-ноябрь 2024 года вырос на 5,8% в годовом выражении и составил 6 миллионов TEU, сообщили в транспортной группе Fesco. | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T15:08+0300

2024-12-24T15:08+0300

2024-12-24T15:08+0300

россия

fesco

контейнерные перевозки

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российский контейнерный рынок за январь-ноябрь 2024 года вырос на 5,8% в годовом выражении и составил 6 миллионов TEU, сообщили в транспортной группе Fesco. "По данным аналитиков Fesco, российский контейнерный рынок за одиннадцать месяцев 2024 года увеличился на 5,8% по сравнению с прошлогодним периодом, до 6,002 миллиона TEU", - говорится в сообщении. Импортные и экспортные перевозки за 11 месяцев выросли на 5%, до 2,587 и 1,607 миллиона TEU соответственно. Внутрироссийские отправки увеличились на 4%, до 1,249 миллиона TEU, транзитные перевозки - на 20%, до 559 тысяч TEU. В компании отметили, что экспорт через дальневосточные порты России снизился на 24%. При этом экспортные контейнерные отправки через порты Северо-Запада увеличились на 43%, через порт Новороссийск – на 26%. Импортные перевозки через порты Дальнего Востока выросли на 12%, через порты Северо-Запада - на 26%, через порт Новороссийск - на 1%. "По итогам ноября 2024 года объем контейнерного рынка относительно ноября 2023 года практически не изменился и составил 536 тысяч TEU (рост на 0,2%). За прошедший месяц наблюдалось снижение перевозок по внутренним и транзитным направлениям на фоне роста импортных потоков относительно октября 2024 года, которые переориентировались на порты северо-запада", - заключили в группе.

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россия, fesco, контейнерные перевозки