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Fix Price зарегистрировал российское юрлицо АО "Фикс Прайс" - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Fix Price зарегистрировал российское юрлицо АО "Фикс Прайс"
Fix Price зарегистрировал российское юрлицо АО "Фикс Прайс" - 24.12.2024, ПРАЙМ
Fix Price зарегистрировал российское юрлицо АО "Фикс Прайс"
Казахстанский холдинг Fix Price plc 19 декабря зарегистрировал юридическое лицо АО "Фикс Прайс", следует из данных ЕГРЮЛ. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T10:08+0300
2024-12-24T10:08+0300
россия
fix price
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Казахстанский холдинг Fix Price plc 19 декабря зарегистрировал юридическое лицо АО "Фикс Прайс", следует из данных ЕГРЮЛ. Гендиректором стал Владимир Погонин, который также возглавляет ООО "Бэст Прайс" (основная операционная "дочка" Fix Price). Адрес регистрации нового юридического лица указан в Москве. Уставной капитал 100 миллионов рублей. Fix Price в июле текущего года перерегистрировался с Кипра в Международном финансовом центре Астаны, в частности для того, чтобы устранить сложности, связанные с выплатой дивидендов. Депозитарные расписки Fix Price обращаются на Международной бирже Астаны и Московской бирже. Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основана в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии, Армении и ОАЭ.
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россия, fix price
РОССИЯ, Fix Price
10:08 24.12.2024
 
Fix Price зарегистрировал российское юрлицо АО "Фикс Прайс"

Fix Price 19 декабря зарегистрировал российское юрлицо АО "Фикс Прайс"

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМагазин Fix Price в Москве
Магазин Fix Price в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Казахстанский холдинг Fix Price plc 19 декабря зарегистрировал юридическое лицо АО "Фикс Прайс", следует из данных ЕГРЮЛ.
Гендиректором стал Владимир Погонин, который также возглавляет ООО "Бэст Прайс" (основная операционная "дочка" Fix Price). Адрес регистрации нового юридического лица указан в Москве. Уставной капитал 100 миллионов рублей.
Fix Price в июле текущего года перерегистрировался с Кипра в Международном финансовом центре Астаны, в частности для того, чтобы устранить сложности, связанные с выплатой дивидендов. Депозитарные расписки Fix Price обращаются на Международной бирже Астаны и Московской бирже.
Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основана в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии, Армении и ОАЭ.
Магазин Fix Price в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
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