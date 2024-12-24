https://1prime.ru/20241224/fsb-853824177.html

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за передачу данных Украине

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за передачу данных Украине - 24.12.2024, ПРАЙМ

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за передачу данных Украине

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали работника режимного предприятия по подозрению в передаче информации украинской разведке, заявили ЦОС... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T12:12+0300

2024-12-24T12:12+0300

2024-12-24T12:16+0300

происшествия

россия

фсб

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали работника режимного предприятия по подозрению в передаче информации украинской разведке, заявили ЦОС ФСБ России."В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный, являясь сотрудником режимного предприятия, установил и поддерживал контакт с представителями службы внешней разведки Украины", - сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что подозреваемый передавал информацию о подразделениях Вооруженных сил России в обмен на денежное вознаграждение. На данный момент ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена), подозреваемый находится под стражей.По данным ФСБ, этот сотрудник передал украинской разведке информацию о российских военных объектах и фотографии изделий современного военно-промышленного комплекса.В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

https://1prime.ru/20241206/fsb-853378041.html

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