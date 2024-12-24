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Это заговор: газовые хранилища Европы пустеют с рекордной скоростью

Это заговор: газовые хранилища Европы пустеют с рекордной скоростью - 24.12.2024, ПРАЙМ

Это заговор: газовые хранилища Европы пустеют с рекордной скоростью

Газовые хранилища Европы пустеют с рекордной скоростью с момента энергокризиса 2021 года – объемы выкачки растут на фоне холодной погоды и сокращения импорта... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T11:58+0300

2024-12-24T11:58+0300

2024-12-24T11:58+0300

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МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Газовые хранилища Европы пустеют с рекордной скоростью с момента энергокризиса 2021 года – объемы выкачки растут на фоне холодной погоды и сокращения импорта газа по морю, пишет FT.По оценке Gas Infrastructure Europe, объём газа в хранилищах ЕС уменьшился примерно на 19% с конца сентября, когда на газовых рынках завершается сезон заправки. В предыдущие два года погода была теплее, поэтому к середине декабря снижение фиксировалось лишь на однозначные числа. Помимо этого, промышленность сдерживала спрос на фоне высоких цен на энергоносители. Теперь спрос на промышленный газ восстанавливается после минимумов 2023 года.Однако этой зимой сложились сразу несколько негативных для газового рынка Европы факторов. Помимо относительно холодной погоды, снизившиеся цены на газ вызвали интерес к свободным объемам СПГ со стороны азиатских покупателей, которые перетягивают импорт на себя. Поэтому в ход идут накопленные резервы, пишет издание.Оно также напомнило, что последний раз такими же темпами европейские ПХГ пустели зимой 2021 года, когда Россия начала сокращать поставки трубопроводного газа незадолго до начала СВО.Вероятно, на сохраняющихся объемах запасов (порядка 75%) европейским странам удастся пережить зиму без особых потерь, однако к очередному летнему сезону они придут буквально "с пустыми бочками". Заполнение ПХГ обойдется в этом случае значительно дороже, ведь трейдеры уже торгую газом с поставками следующим летом по более высоким ценам, чем зимой.При этом европейский норматив о заполнении 90% хранилищ к началу ноября сохраняется. Выполнить его станет сложнее с учетом прекращения оставшегося украинского транзита в конце года.В этой ситуации основная надежда Европы на мировой рынок СПГ, который в последнее время изрядно политизирован. Избранный президент США Дональд Трамп предупредил ЕС, что они должны закупать "крупные" объемы американских нефти и газа, а Катар – третий по величине поставщик – пригрозил вовсе прекратить поставки в случае введения ограничивающего законодательства ЕС."Каждый дополнительный объём газа, конечно, будет иметь значение в сезоне заполнения", - рассуждает Андреас Гут, генеральный секретарь отраслевой организации Eurogas.

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газ, европа, сша, москва, дональд трамп, ес, gas infrastructure europe