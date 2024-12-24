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В Госдуме рассказали о газовом шантаже Зеленского
В Госдуме рассказали о газовом шантаже Зеленского - 24.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о газовом шантаже Зеленского
Депутат Государственной Думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет обвинил Владимира Зеленского в использовании газа в качестве инструмента... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T17:00+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет обвинил Владимира Зеленского в использовании газа в качестве инструмента давления на государства Евросоюза. Ранее Зеленский заявил, что не допустит транзита российского газа через Украину в Европу после 31 декабря 2024 года, даже если третьи страны будут его закупать. "Страны Евросоюза обрекают себя на опасность, поддерживая киевский режим. Это может обернуться для них очень серьезными последствиями. Зеленский фактически использует газ как шантаж, угрожая прекратить поставки и ставя экономики Европы на грань стагнации. Так могут поступать лишь жестокие диктаторы, которые не заботятся ни о своем народе, ни о народах других стран", - отметил Шеремет в интервью РИА Новости. Он также указал, что политика известного президента возвращает на повестку дня вопросы строительства газопроводов для обхода Украины и восстановления "Северного потока".
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россия, европа, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Владимир Зеленский
В Госдуме рассказали о газовом шантаже Зеленского
Депутат Госдумы заявил, что Зеленский перешел к газовому шантажу Европы
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет обвинил Владимира Зеленского в использовании газа в качестве инструмента давления на государства Евросоюза.
Ранее Зеленский заявил, что не допустит транзита российского газа через Украину в Европу после 31 декабря 2024 года, даже если третьи страны будут его закупать.
"Страны Евросоюза обрекают себя на опасность, поддерживая киевский режим. Это может обернуться для них очень серьезными последствиями. Зеленский фактически использует газ как шантаж, угрожая прекратить поставки и ставя экономики Европы на грань стагнации. Так могут поступать лишь жестокие диктаторы, которые не заботятся ни о своем народе, ни о народах других стран", - отметил Шеремет в интервью РИА Новости.
Он также указал, что политика известного президента возвращает на повестку дня вопросы строительства газопроводов для обхода Украины и восстановления "Северного потока".
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