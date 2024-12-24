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В "Газпроме" дали прогноз по росту потребления газа в мире
В "Газпроме" дали прогноз по росту потребления газа в мире - 24.12.2024, ПРАЙМ
В "Газпроме" дали прогноз по росту потребления газа в мире
Потребление газа в мире по итогам 2024 года, по предварительным оценкам, вырастет более чем на 100 миллиардов кубометров, основной прирост обеспечили Россия,... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T18:07+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Потребление газа в мире по итогам 2024 года, по предварительным оценкам, вырастет более чем на 100 миллиардов кубометров, основной прирост обеспечили Россия, Китай и Индия, сообщил "Газпром"."По первым предварительным оценкам, по итогам 2024 года потребление газа в мире выросло более чем на 100 миллиардов кубических метров. Основной прирост обеспечили Россия, Китай и Индия", - говорится в сообщении.Также указывается, что в Китае прогнозируется сохранение высоких темпов роста потребления газа и в будущем."Большую роль в обеспечении стабильности газоснабжения КНР играет российский газ, в первую очередь трубопроводный газ "Газпрома"... В долгосрочной перспективе прогнозируется сохранение высоких темпов роста потребления газа в Китае", - отмечается в сообщении.
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газпром, потребление газа, прогноз
Экономика, Газпром, потребление газа, прогноз
В "Газпроме" дали прогноз по росту потребления газа в мире
"Газпром": в 2024 году потребление газа в мире вырастет более чем на 100 млрд кубов
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Потребление газа в мире по итогам 2024 года, по предварительным оценкам, вырастет более чем на 100 миллиардов кубометров, основной прирост обеспечили Россия, Китай и Индия, сообщил "Газпром".
"По первым предварительным оценкам, по итогам 2024 года потребление газа в мире выросло более чем на 100 миллиардов кубических метров. Основной прирост обеспечили Россия, Китай и Индия", - говорится в сообщении.
Также указывается, что в Китае прогнозируется сохранение высоких темпов роста потребления газа и в будущем.
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"Большую роль в обеспечении стабильности газоснабжения КНР играет российский газ, в первую очередь трубопроводный газ "Газпрома"... В долгосрочной перспективе прогнозируется сохранение высоких темпов роста потребления газа в Китае", - отмечается в сообщении.