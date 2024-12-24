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В Европе растет цена газа

В Европе растет цена газа - 24.12.2024, ПРАЙМ

В Европе растет цена газа

Биржевые цены на газ в Европе в последние дни росли с приближением сроков окончания поставок российского газа через Украину, прокомментировал РИА Новости... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T18:55+0300

2024-12-24T18:55+0300

2024-12-24T18:55+0300

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в последние дни росли с приближением сроков окончания поставок российского газа через Украину, прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет. Тем временем расчетная цена газа на европейской бирже росла три дня подряд и со среды прибавила чуть более 8%, следует из данных лондонской биржи ICE. По итогам понедельника она достигла 500 долларов за тысячу кубометров. Однако во вторник после дневного роста более чем на 2% она перешла к умеренному снижению. "Стоимость газа в Европе растет, потому что растут и риски будущего срыва поставок газа из России. До конца действующего контракта на поставку российского газа в ЕС через территорию Украины остается всего неделя", – говорит эксперт. Одновременно усугубляется погодный фактор: в странах Европы становится холоднее в соответствии с климатической нормой. Из-за этого отбор газа из подземных хранилищ растет, что влияет на газовые котировки, продолжает он. "Отбор газа из хранилищ в эти дни идет рекордными объемами. Такой фактор является поддержкой для роста цены на газ", – заключил эксперт. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.

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европа, газ, цена